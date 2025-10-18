Hình ảnh sốc: 21 con mèo trong bao, lộ đường dây trộm cắp quy mô lớn ở TP.HCM

Ngày 18/10, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường An Hội Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ chó mèo không rõ nguồn gốc hoạt động tại nhiều khu vực trong thành phố.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu mua vật nuôi không rõ nguồn gốc, nghi do trộm cắp mà có.

Những con mèo bị nhốt chờ tiêu thụ, được lực lượng chức năng kịp thời phát hiện

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện N.V.T. (sinh năm 1974, ngụ phường An Hội Tây) có dấu hiệu mua bán, tiêu thụ chó mèo do các đối tượng trộm cắp mang đến. Từ đây, công an phường phối hợp Phòng PC02 tiến hành xác minh, theo dõi.

Khoảng 3h20 ngày 15/10, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, bắt giữ N.V.T. cùng 14 người khác đang có hành vi trộm cắp, tiêu thụ chó mèo không rõ nguồn gốc. Tại hiện trường, công an thu giữ 21 con mèo, 26 bẫy bắt mèo cùng nhiều phương tiện, dụng cụ phục vụ cho hoạt động phạm pháp.

Toàn bộ các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về trụ sở Công an để điều tra, làm rõ.

Dụng cụ, phương tiện nhóm đối tượng dùng để săn trộm và tiêu thụ mèo.

Bước đầu, cơ quan công an xác định N.V.T. là người đứng ra thu mua chó mèo do các đối tượng trộm cắp mang đến, sau đó bán lại để hưởng lợi. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm mèo tại các khu vực khác nhau trên địa bàn TP.HCM và bán lại cho T. để tiêu thụ.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời mở rộng điều tra, xác minh các điểm tiêu thụ động vật nghi do trộm cắp khác trên địa bàn.

Các nghi phạm khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm mèo trên địa bàn TP.HCM

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, thu gom, tiêu thụ chó mèo hoặc vật nuôi không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện hành vi nghi ngờ liên quan đến trộm cắp, tiêu thụ tài sản trái phép, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và xử lý kịp thời.