Một số người ở Việt Nam đã nhận gần 8 tỷ USD

9 tháng năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế tại TP.HCM đạt 7,969 tỉ USD.

Trong đó lượng kiều hối từ các quốc gia khu vực châu Âu tăng 19%, từ châu Á tăng 16,9%, châu Đại Dương tăng 15,5%, châu Mỹ tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kiều hối từ châu Phi chuyển về TP.HCM trong quý 3 có tốc độ tăng đến 266% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung trong 9 tháng, kiều hối từ các quốc gia châu Phi chuyển về TP.HCM có tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 150,3% so với cùng kỳ.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, cho biết với Tuổi Trẻ lượng kiều hối thông qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế ghi nhận chủ yếu thuộc địa bàn các phường, xã thuộc TP.HCM (cũ).

Các địa bàn phường, xã thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) chiếm tỉ trọng thấp, ước khoảng 2% trong tổng số kiều hối chuyển về trên địa bàn TP.HCM nên lượng kiều hối của khu vực này không có sự thay đổi nhiều sau khi thực hiện đơn vị hành chính mới.

Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Tổ chức Hợp tác quốc tế về người di cư, trung bình 3 năm gần đây Việt Nam nhận lên tới 17-18 tỷ USD kiều hối mỗi năm.

Trong 10 năm trở lại đây, lượng kiều hối trở thành điểm sáng của Việt Nam. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, dòng kiều hối về Việt Nam có năm cũng bị sụt giảm theo xu hướng chung của các nước, nhưng vẫn duy trì vị trí trong tốp 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới và trong tốp 3 quốc gia nhận kiều hối nhiều nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.