Con gái bàng hoàng phát hiện cha, mẹ thương vong tại khu vực xưởng may

Ngày 18-10, tin từ UBND xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình cho biết lực lượng công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc 2 ông bà cao tuổi thương vong bất thường tại nhà riêng. Trong đó, cụ ông tử vong cạnh bể nước gia đình, còn cụ bà bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường nơi phát hiện 2 ông bà cao tuổi thương vong bất thường. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 18-10, chị P.T.G. (SN 1983, ngụ thôn 6, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình) là công nhân may đến nhà xưởng của chị N.T.T. (ngụ thôn 4, xã Vĩnh Trụ) nhưng cửa khóa.

Khi chị T. tới mở cổng cùng chị G. đi vào trong thì tá hỏa phát hiện trong sân và trong nhà có nhiều vết máu. Sau đó, 2 người phát hiện ông N.V.N. (SN 1945, bố đẻ của chị T.) đã tử vong trong bể nước, mẹ chị T. nằm ở cửa nhà tắm, trên người có nhiều vết máu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại ngôi nhà phong tỏa, bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.