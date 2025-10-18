Nhiều nhà nghỉ ở Đồng Nai bị tạm đình chỉ hoạt động

Ngày 18-10, Công an phường Tam Hiệp (Đồng Nai) đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động nhiều nhà nghỉ trên địa bàn vì buông lỏng quản lý để xảy ra hoạt động vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Nhà nghỉ Thanh Nguyệt bị tạm đình chỉ hoạt động

Cụ thể, công an phường đã thông báo tạm đình chỉ kinh doanh với nhà nghỉ Thu Nga từ nay đến cuối tháng 6-2026; tạm đình chỉ nhà nghỉ One Night 2 đến giữa tháng 6-2026; tạm đình chỉ nhà nghỉ Thanh Nguyệt đến đầu tháng 5-2026; tạm đình chỉ nhà nghỉ Nữ Hoàng đến đầu tháng 7-2026…

Theo Công an phường, nhằm kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh buông lỏng quản lý để xảy ra những hoạt động vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, thời gian vừa qua công an phường đã kiểm tra xử lý các hành vi mua bán dâm, sử dụng trái phép chất ma túy... xảy ra trong các khách sạn, nhà nghỉ trên.

Công an phát hiện vi phạm tại một nhà nghỉ

Song song việc xử lý các đối tượng vi phạm, công an phường cũng đã xử lý trách nhiệm của những cơ sở kinh doanh để xảy ra các hành vi trên. Công an yêu cầu các cơ sở kinh doanh chấp hành pháp luật, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm.