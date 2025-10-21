Bão số 12 Fengshen "gặp" không khí lạnh đổi hướng, gây mưa tới 900 mm ở miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Bắc Đông Bắc.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 12 Fengshen thời điểm 4 giờ ngày 21-10. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9–10 (75–102 km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo trong 24 đến 72 giờ tới, bão đổi hướng và có xu hướng giảm dần cường độ.

Đến 4 giờ ngày 22-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất cấp 9–10 (75–102 km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10–15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông có vĩ tuyến từ 15,5–20,0 độ Vĩ Bắc và kinh tuyến từ 109,0–115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Đến 4 giờ ngày 23-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ từ TP Huế đến Quảng Ngãi.

Bão có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh cấp 6 (39–49 km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Vùng nguy hiểm có vĩ tuyến từ 14,5–19,0 độ Vĩ Bắc và kinh tuyến từ 107,5–112,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng gồm vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn).

Bão số 12 Fengshen gây mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Quãng Ngãi

Do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7–8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9–10, giật cấp 12. Sóng biển cao 3–5 m, vùng gần tâm bão cao 5–7 m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, từ sáng ngày 22-10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.



Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22-10 đến ngày 26-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng.

Tổng lượng mưa phổ biến: Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi từ 200–400 mm, có nơi trên 500 mm; khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 500–700 mm, có nơi trên 900 mm. Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10-2025.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão; sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 3.