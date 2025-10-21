Cận cảnh 2.087 món hàng nhập lậu tại chuỗi siêu thị mini ở Đà Nẵng: Bao nhiêu rượu, thuốc lá bị tịch thu?

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng về công tác giám sát, phát hiện, đề xuất kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 16/10, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra đột xuất 04 cửa hàng H*** Mart trên địa bàn thành phố.

Nhằm đẩy mạnh hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Các mặt hàng rượu không dán tem nhập khẩu, không có hóa đơn chứng từ

Qua công tác kiểm tra, các Đoàn kiểm tra phát hiện các cơ sở kinh doanh đang bày bán 2.087 đơn vị sản phẩm là rượu, thuốc lá điếu, nước ngọt, thực phẩm bao gói sẵn do nước ngoài sản xuất không dán tem rượu nhập khẩu, tem thuốc lá nhập khẩu theo quy định và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa với tổng giá trị hàng hóa là 211.474.000 đồng.

Các mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu bị phát hiện tại cơ sở kinh doanh

Các Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm, hoàn chỉnh hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở kinh doanh vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 146.000.000 đồng, tịch thu 1.537 sản phẩm là hàng hóa thực phẩm nhập lậu các loại và buộc tiêu hủy 550 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Các mặt hàng thực phẩm bao gói sẵn do nước ngoài sản xuất

Trong thời gian đến, Đội QLTT số 2 thuộc Chi cục QLTT thành phố Đà Nẵng tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm khác, dựa trên các chỉ đạo từ cơ quan cấp trên, bao gồm cả việc thực hiện kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm minh một cách hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về tác hại của hàng giả, hàng lậu, đồng thời khuyến khích người dân tố giác các hành vi vi phạm. Mục tiêu là nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chính đáng, góp phần xây dựng thị trường ổn định, minh bạch và lành mạnh tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.