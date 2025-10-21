Điều tra vụ ô tô màu trắng "phơi bụng" trên cầu Bình Lợi, TP HCM

CLIP: Hiện trường tai nạn

Sáng 21-10, Công an phường Hiệp Bình (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô lật ngửa trên cầu Bình Lợi.

Ô tô biển số TP HCM "phơi bụng" trên cầu Bình Lợi.

Khoảng 1 giờ cùng ngày, nam tài xế lái ô tô biển số tỉnh Đắk Lắk chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đang qua cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ) thì bất ngờ bị ô tô biển số TP HCM tông mạnh từ phía đuôi xe.

Va chạm mạnh khiến ô tô biển số TP HCM văng sang làn đường ngược lại, lật ngửa. Song, may mắn lúc này đường vắng người nên không xảy ra va chạm với ai.

Phát hiện vụ việc, người dân hỗ trợ đưa tài xế đến bệnh viện cấp cứu.

Công an phường Hiệp Bình sau đó phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường điều tra nguyên nhân.