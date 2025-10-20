Tối 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can trong vụ Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại xã Sóc Sơn.

Trước đó, Công an xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của 2 học sinh về việc bị một nhóm đối tượng chửi bới, đánh gây thương tích rồi sử dụng điện thoại quay video, đăng sự việc lên mạng xã hội Tiktok.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sóc Sơn đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ 06 đối tượng trong vụ việc đều dưới 18 tuổi.

Chân dung 2 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CA Hà Nội

Qua xác minh, khoảng 14 giờ ngày 14/10/2025, nhóm đối tượng điều khiển xe máy đến khu vực ngã tư Thái Phù, xã Sóc Sơn thì gặp cháu N.D.T (SN 2010) điều khiển xe máy đi ngược chiều. Các đối tượng liền đuổi theo chặn xe của cháu T rồi đưa đến khu vực đình làng thôn Song Mai.

Khi đến nơi, các đối tượng ép cháu T quỳ xuống xin lỗi rồi dùng tay chân đấm, đá vào người. Đồng thời các đối tượng sử dụng điện thoại quay lại sự việc, đăng video lên mạng xã hội Tiktok.

Đến ngày 15/10/2025, xuất phát từ việc chửi nhau trên mạng xã hội, các đối tượng tìm cháu N.Đ.H (SN 2010) để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi đến khu vực Trường Đại học Thủ Đô, các đối tượng chặn xe cháu H rồi ép đi đến khu tái định cư thuộc thôn Dược Hạ.

Khi đến nơi, các đối tượng ép cháu H quỳ xuống bò, đồng thời sử dụng điện thoại quay video ép cháu phải xin lỗi và dùng tay chân đấm đá. Đến tối cùng ngày, các đối tượng đăng video chứa nội dung đánh, ép cháu H xin lỗi lên mạng xã hội Tiktok.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can N.Q.A (SN 2008) và P.T.Đ (SN 2007) cùng trú tại Sóc Sơn, Hà Nội để điều tra về các hành vi làm nhục người khác và gây rối trật tự công cộng.

Đối với các đối tượng còn lại dưới 16 tuổi, cơ quan Công an đã bàn giao cho gia đình đã chính quyền địa phương để tiếp tục quản lý.

Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Trước đó, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại vụ việc trên khiến không ít người bàng hoàng bởi hành vi vô nhân tính của nhóm nam sinh: yêu cầu bạn quỳ xuống, liếm biển số xe máy.

Nam sinh bị nhóm bạn bắt bò đi liếm biển số xe máy. Ảnh cắt từ clip

Rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng đã lên án về hành vi bạo lực của nhóm người trẻ tuổi. Trong đó, không ít người thương xót nam sinh là nạn nhân trong vụ việc, đồng thời đề nghị phải xác minh, làm rõ những cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh, làm gương cho những người khác.

Trả lời báo chí, bà Trần Thị Lực, Hiệu trưởng Trường THPT trên địa bàn xã Sóc Sơn cho biết, nhà trường đã báo cáo sự việc đến Sở GD&ĐT Hà Nội và từ chối cung cấp thêm thông tin. Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của nhà trường.