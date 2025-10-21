Hà Nội: Người phụ nữ tố bị thanh niên lạ mặt đánh gẫy xương hốc mắt, hé lộ nguồn cơn đầy bất bình

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao thông tin về sự việc một người phụ nữ ở Hà Nội bị thanh niên lạ mặt hành hung đến gẫy xương hốc mắt. Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 15/10, tại một quán cà phê trong ngõ 58 phố Núi Trúc (phường Giảng Võ, Hà Nội). Nạn nhân trong vụ việc là chị Vương Ý Nhi (27 tuổi, ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội).

Chia sẻ trên báo VietNamNet, chị Nhi cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, chị đang cùng 3 người bạn ngồi uống cà phê. Trong lúc đang trò chuyện, nhóm của chị Nhi bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt đi từ quán ăn đối diện tới gây sự.

Camera ghi lại diễn biến sự việc. (Ảnh: Báo Dân Việt)

Ban đầu, nhóm này chỉ sờ vào đầu con chó nằm cạnh bàn của chị Nhi. Nhóm chị Nhi không phản ứng gì do con chó không phải của nhóm mình. Tuy nhiên, một lát sau, nhóm này quay lại, một người đàn ông bất ngờ xoa đầu bạn chị Nhi. Bạn của chị Nhi hỏi lại vì sao làm như vậy thì người kia không trả lời mà bắt đầu chửi bới, dọa nạt.

Do thấy sự việc căng thẳng, chị Nhi đã can ngăn thì bị một nam thanh niên trong nhóm kia đấm thẳng vào mặt. Người phụ nữ ngã xuống, choáng váng, đau nhức mắt trái dữ dội sau khi bị đấm.

Khi đi khám, chị Nhi được bác sĩ kết luận bị gãy xương hốc mắt trái kèm thoát vị mỡ ổ mắt vào xoang hàm dưới; sưng nề phần mềm quanh mắt trái. Chị cho biết thêm, thanh niên hành hung mình cũng dùng tay và ghế tấn công một người bạn khác trong nhóm của chị, dẫn đến người bạn này bị chấn thương vùng đầu và hiện vẫn còn đau đầu, buồn nôn.

Chị Nhi bị hành hung gẫy xương hốc mắt. (Ảnh: VietNamNet)

Cũng theo chị Nhi, bản thân là mẹ đơn thân, không có người trông con giúp nên sau khi sơ cứu, chị xin bác sĩ cho về nhà, tự lo liệu chi phí chữa trị, đau mà không dám làm việc. Nhóm của chị Nhi cũng đã đến Công an phường Giảng Võ trình báo ngay trong đêm xảy ra sự việc.

Người phụ nữ mong cơ quan chức năng sớm tìm ra những người đã hành hung mình để những người này phải chịu trách nhiệm, không để ai khác rơi vào cảnh tương tự.

Theo nguồn tin trên báo Dân Việt, lãnh đạo Công an phường Giảng Võ xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ. Cơ quan công an đang xác minh, truy tìm nhóm đối tượng có hành vi côn đồ trên để xử lý theo quy định pháp luật.