Công an TP Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đáng sợ: Ai cũng có thể là nạn nhân!

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, tối ngày 19/10/2025, Công an xã Đại Thanh nhận được tin báo khẩn cấp từ gia đình cháu N (SN 2007, trú tại Đại Thanh) về việc cháu gọi điện thông báo bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển khoản 150 triệu đồng tiền chuộc.

Ngay lập tức, Công an xã Đại Thanh nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo "bắt cóc online" giả mạo cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã động viên gia đình tuyệt đối không chuyển tiền và triển khai biện pháp nghiệp vụ, thuyết phục cháu N. Sau khoảng 20 phút, cháu N đã trở về nhà an toàn.

Tại cơ quan Công an, cháu N cho biết đối tượng lừa đảo đã giả danh Công an, thông báo cháu có liên quan đến đường dây ma túy. Sau đó, chúng sử dụng các biện pháp thao túng tâm lý, yêu cầu cháu N di chuyển đến nhà nghỉ và gọi điện thoại về cho bố mẹ thông báo bị bắt cóc, đòi tiền chuộc.

Công an xã Đại Thanh đã tuyên truyền, giải thích cho cháu N và gia đình về thủ đoạn lừa đảo

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

Để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo giả danh Công an đe dọa “bắt cóc online”, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân, đặc biệt là phụ huynh, học sinh và sinh viên:

1. Cảnh giác và Tuyên truyền: Chủ động tuyên truyền cho gia đình, người thân về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

2. Nguyên tắc "3 KHÔNG":

- KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ.

- KHÔNG làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng là Công an, Viện kiểm sát, Tòa án...

- KHÔNG chuyển tiền khi có yêu cầu bất thường.

3. Xác minh thông tin: Khi nhận được điện thoại yêu cầu chuyển tiền cho con cái với dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần trực tiếp liên hệ, kiểm tra xác minh kỹ thông tin qua nhiều kênh khác (gọi điện thoại khác, nhắn tin cho bạn bè của con...).

4. Trình báo ngay: Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, tránh hậu quả đáng tiếc.

Công an Thành phố đề nghị các trường học đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo cho học sinh, sinh viên.