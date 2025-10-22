Bão số 12 Fengshen sắp dội "bom nước" tới 900 mm, khu vực nào của miền Trung chịu ảnh hưởng?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 22-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở vào khoảng 17,2 độ vĩ Bắc; 110,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 310 km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 12 Fengshen lúc 4 giờ ngày 22-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89–102 km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ và suy yếu dần.

Cụ thể, đến 4 giờ ngày 23-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 15,9 độ vĩ Bắc; 108,6 độ kinh Đông, trên vùng ven biển từ TP Huế đến Quảng Ngãi. Cường độ bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ 15,0 đến 18,5 độ vĩ Bắc, phía Tây của kinh tuyến 112,5 độ Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Lý Sơn).

Do ảnh hưởng của bão số 12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3–5 m, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có hiện tượng nước dâng do bão, cao từ 0,4–0,8 m.

Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Khu vực ven biển, cửa sông từ Quảng Trị đến Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp triều cường và nước dâng do gió, có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, các tuyến đường ven biển và sạt lở bờ biển.

Bão số 12 Fengshen ảnh hưởng tới miền Trung từ hôm nay

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều ngày 22-10, khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ trưa ngày 22-10 đến ngày 27-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều ngày 22-10 đến hết ngày 23-10).

Tổng lượng mưa phổ biến ở: Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; khu vực Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng phổ biến 500-700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm. Cảnh báo mưa có cường độ lớn (>200 mm/3giờ).

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10-2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 3.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay 22-10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Tại trạm Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Dự báo trong 24–48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu hơn xuống phía Nam. Trên đất liền, ngày và đêm 22-10, không khí lạnh tiếp tục tác động đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền có gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5. Riêng khu vực ven biển từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều 22-10 có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trong thời gian tới sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng và Thanh Hóa phổ biến 19–22°C, khu vực trung du và vùng núi từ 17–19°C, vùng núi cao có nơi dưới 16°C.



