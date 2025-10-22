Bị gấu tấn công trên đường đi làm về nhà, người đàn ông ở Đà Nẵng trọng thương

Tối 21/10, ông Zơrâm Buôn - Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 cùng ngày. Nạn nhân là ông Pơloong Nhương (48 tuổi), Trưởng thôn A Tu 1, xã Hùng Sơn.

Trong lúc trở về nhà sau khi đi làm rẫy trong rừng, ông Nhương bất ngờ bị gấu rừng tấn công. Ít phút sau, người dân đi ngang qua phát hiện ông nằm bất tỉnh bên đường, trên người có nhiều vết thương nghi do động vật hoang dã cào, cắn.

Người dân lập tức đưa nạn nhân về thôn để sơ cứu ban đầu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hùng Sơn phối hợp lực lượng y tế đưa ông Nhương đến Trạm Y tế xã Ch’Ơm để cấp cứu, sau đó liên hệ Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang điều xe cấp cứu lên tận thôn A Tu 1 đón nạn nhân đi điều trị.

Ông Pơloong Nhương bị gấu rừng tấn công gây tương tích nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Hùng Sơn đã trực tiếp đến Trạm Y tế xã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu 1 triệu đồng cho nạn nhân.

Hiện sức khỏe ông Pơloong Nhương đã tạm ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Chính quyền xã Hùng Sơn đã khuyến cáo người dân hạn chế đi rẫy một mình, nhất là vào chiều tối, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng rà soát dấu vết gấu rừng trong khu vực để bảo đảm an toàn.