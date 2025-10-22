Cảnh báo toàn bộ người dân về nhãn hiệu dầu ăn của giám đốc Phan Thị Mai

Ngày 21/10/2025, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Thị Mai (sinh năm 1977), trú tại xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” quy định tại khoản 3 Điều 193 - Bộ luật Hình sự.

Mai là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food (địa chỉ xóm 6 Thị Trấn, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) thành lập ngày 26/3/2024 ngành nghề đăng ký chính là sản xuất dầu, mỡ động thực vật.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường xác định, từ tháng 4/2024 đến thời điểm bị kiểm tra, bắt giữ, Công ty An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, cung cấp cho các đại lý, khách hàng trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên…

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những tổ chức, cá nhân nào đã từng mua dầu ăn thực vật của Công ty TNHH An Thịnh Food sản xuất thì liên hệ với đồng chí Trung tá Nguyễn Hà Dũng (điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế, SĐT: 0986.456.786) để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Công an khởi tố, bắt giám đốc Phan Thị Mai - Ảnh: Công an Nghệ An

Trước đó, ngày 17/6/2025, cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất công ty An Thịnh Food và thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng 37.618 lít, được xác định do chính công ty này sản xuất.

Công an xác định, sau khi đi vào hoạt động, Mai đã tổ chức xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, nguyên liệu, thuê nhân công để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold bán ra thị trường.

Tuy nhiên, vì mục đích trục lợi, với vai trò là người chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất dầu thực vật (dầu cọ) của công ty, Phan Thị Mai đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng, gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý.

Cụ thể, Mai đã chỉ đạo sản xuất dầu ăn không bổ sung Vitamin A theo quy định pháp luật nhưng vẫn in trên nhãn mác sản phẩm thông tin “được tăng cường Vitamin A” nhằm đánh lừa người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại. Đồng thời, Mai không thực hiện việc thu hồi các sản phẩm đã lưu thông trên thị trường.

Kết quả giám định chuyên môn xác định, sản phẩm của công ty thể hiện trên nhãn hàng hóa có chỉ tiêu Natri 23,7 mg/100g, trong khi thực tế hàm lượng chỉ dưới 0,3 mg/100g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ số dầu ăn do An Thịnh Food sản xuất được xác định là hàng giả.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.