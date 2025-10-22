Tài xế taxi lên tiếng về hiểu nhầm trong câu chuyện giúp đỡ người cha có con nguy kịch tại Bệnh viện Bạch Mai

Những ngày qua, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ thông tin về câu chuyện một tài xế đã giúp đỡ một người cha khi nhận được tin đứa con mới sinh rơi vào tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Mới đây, người tài xế trong câu chuyện - anh Thành - đã có những chia sẻ mới nhất về tình hình sức khoẻ của cháu bé trong câu chuyện cũng như lý do có những hiểu nhầm trước đó:

“Ơn giời các bác ạ. Hôm nay đã biết được bạn mà được em chở, được cộng đồng mạng quan tâm trong mấy ngày hôm nay. Bạn ấy có chia sẻ, “May quá anh ơi, em hiểu nhầm ý bác sỹ nói, con em vẫn khoẻ mạnh, cảm ơn trời phật.” Nghe xong mà mình cũng thấy mừng thay cho bạn ý. Thật may mắn, chúc mừng gia đình bạn.

Qua đây em cũng chỉ xin đính chính lại thông tin con bạn vẫn bình an ạ. Cũng rất mong có các mạnh thường quân giúp đỡ em ấy ạ.”

Anh Thành - người tài xế trong câu chuyện (Ảnh: Như Hoàn)

Người tài xế cũng chia sẻ thêm với chúng tôi, trước đó, do tình thế cấp bách nên anh cũng không kịp giữ lại liên lạc cùng người cha. Phải đến sáng nay được cập nhập tình hình của cháu.

"Sáng nay mình đã liên lạc được với gia đình. Mọi người báo tin vui là cháu bé vẫn khỏe mạnh và đã được xuất viện vào ngày 20/10 vừa qua.

Lúc lên xe, bạn ấy bảo 'bác sĩ gọi điện đón cháu về, cháu mất rồi'. Nhưng hoá ra là do bạn ấy hiểu nhầm ý theo chiều xấu, bác sĩ chỉ gọi điện để bạn ấy đón con về thôi. Biết được tin, mình thực sự rất vui mừng và chúc mừng gia đình cháu bé." - Anh Thành chia sẻ.

Cũng theo chia sẻ của anh Thành, sự việc xảy ra vào ngày 18/10.

Clip trên chuyến xe được anh Thành chia sẻ

“Mình không rõ tên của bạn ấy. Khi lên xe, mình hỏi đi đâu thì bạn ấy không trả lời, chỉ khóc. Một lúc sau mới nói đi Bệnh viện Bạch Mai đón con. Do vợ sinh non nên con bị chuyển xuống Hà Nội điều trị bốn ngày rồi. Tiền viện phí hết gần 10 triệu mà vẫn còn thiếu, nên bạn ấy phải về quê xoay sở thêm. Đang trên đường về thì nghe tin con nguy kịch.” anh Thành kể.

Khi đã bình tĩnh trở lại, người cha nghẹn ngào dúi chặt tờ 200 nghìn đồng vào tay tài xế taxi, cố gắng trả tiền xe. Thế nhưng tài xế Thành - người lái chiếc taxi hôm đó - đã nhẹ nhàng từ chối như chia sẻ một phần gánh nặng với người cha.

Cuối cùng, anh đã đưa người cha từ Bắc Thăng Long về lại Bệnh viện Bạch Mai. Không những vậy, anh còn giới thiệu số điện thoại của một người chuyên chở miễn phí những trường hợp khó khăn để giúp hai bố con trở về quê thuận lợi.

“Mình cũng làm cha, làm mẹ, nghĩ đến cảnh mất con thì ai mà chẳng xót. Bạn ấy cứ khóc suốt quãng đường, mình cũng thấy thương. Nên chỉ nghĩ đơn giản: giúp được thì giúp,” anh Thành tâm sự, nói về quyết định xuất phát từ lòng trắc ẩn của một người cha dành cho người cha khác.

Hiện sự việc vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người.