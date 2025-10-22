Vừa đưa tay lấy bàn chải, người đàn ông ở TP.HCM bị rắn lục đuôi đỏ tấn công ngay trong nhà vệ sinh

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM cho biết, sáng ngày 11/10, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (HSTC&CĐ) tiếp nhận một trường hợp bị rắn cắn ngay tại trong nhà.

Theo lời kể của người bệnh cho biết, “Sáng khi tôi vào nhà vệ sinh, đang đưa tay lấy bàn chải đánh răng thì đột ngột ngón cái đau chói như có con gì cắn. Tôi giật tay lại thì thấy con rắn màu xanh đang ngóc đầu lên”.

Vết thương ngón tay cái bên trái sau khi bị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn

Người bệnh nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định nhưng ngón tay cái sưng đỏ, đau lan nhanh.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy đó là một con rắn lục đuôi đỏ dài hơn nửa mét. Đáng nói hơn nữa con rắn này bằng cách nào đó đã trườn vào nhà khiến người bệnh mất cảnh giác.

Xác định đây là vết thương nguy cơ nhiễm nọc rắn và nhiễm trùng, người bệnh ngay lập tức được sơ cứu bằng cách rửa sạch vết thương, tiêm phòng uốn ván và chuyển khoa HSTC&CĐ để điều trị chuyên sâu.

Trong ngày đầu, chỗ vết cắn sưng nề lan dần lên bàn tay và cẳng tay kèm cảm giác đau nhức. Siêu âm phần mềm ghi nhận phù nề mô mềm, không tổn thương mạch máu. Các xét nghiệm đông máu và sinh hóa trong giới hạn an toàn, ngoại trừ CK tăng nhẹ và giảm dần trong quá trình theo dõi.

Người bệnh được sử dụng Huyết thanh kháng nọc rắn lục tinh chế 1000 LD50 theo hướng dẫn điều trị rắn độc cắn của Bộ Y tế. Phải biết rằng, nọc rắn lục đuôi đỏ chứa các enzyme fibrinogenase và haemorrhagin gây rối loạn đông máu và phá hủy mô, do đó điều trị sớm bằng huyết thanh là yếu tố quyết định cứu sống người bệnh.

Do tính chất cấp cứu của người bệnh bị rắn cắn nên Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập kho thuốc hiếm để giúp điều phối nguồn thuốc này trên toàn địa bàn thành phố. Nhờ đó mà người bệnh nhanh chóng có huyết thanh kháng nọc rắn để sử dụng ở thời điểm nguy kịch nhất.

Song song, người bệnh được điều trị kháng sinh về vấn đề viêm mô tế bào sau rắn cắn, kết hợp chăm sóc vết thương và nâng đỡ toàn diện tổng trạng.