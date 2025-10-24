Sáng 24-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bác sĩ Chiêm Quốc Thái (Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ) khẳng định là người sửa mũi đầu tiên cho Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, SN 1998).

"Năm 2019, Ngân 98 và ca sĩ Lương Bằng Quang có đến Bệnh viện Việt Mỹ của tôi để sửa mũi. Tuy nhiên sau đó Ngân sang Hàn Quốc rồi về Việt Nam đi một số cơ sở khác để sửa. Tôi khẳng định chiếc mũi biến dạng như hiện nay không phải do tôi làm" - bác sĩ Chiêm Quốc Thái nói.

Theo bác sĩ Thái, gần đây, nhiều khách hàng đã hoang mang và liên hệ đến bệnh viện vì nghĩ nếu phẫu thuật thẩm mỹ về sau sẽ để lại hậu quả như mũi Ngân 98 bị co rút và biến dạng. Để giúp khách hàng không hoang mang và hiểu rõ hơn, bệnh viện đưa ra thông tin chi tiết về vấn đề này.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái phủ nhận làm biến dạng mũi Ngân 98

"Năm 2019, Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ đã tài trợ làm phẫu thuật thẩm mỹ mũi, mắt, gọt góc hàm, nâng V1 cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang, kết quả đã giúp cả hai đẹp và thành công hơn. Năm năm sau, do Ngân 98 muốn thay đổi dáng mắt, mũi theo trend nên đã đến thẩm mỹ viện khác để sửa lại. Mũi Ngân 98 bị biến dạng và co rút như hiện tại là do hậu quả của nhiễm trùng" - bác sĩ Chiêm Quốc Thái nói thêm.

Mạng xã hội "đào mộ" lại Ngân 98 sửa mũi tại bệnh viện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Tối 23-10, Công an TP HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (SN 1982) và Võ Thị Ngọc Ngân về tội " Đưa hối lộ"; Lê Sỹ Cường (SN 1987) về tội "Môi giới hối lộ". Đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Công an TP HCM cho biết mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân thực hiện, Công an TP HCM xác định sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh tháng 7-2024, Ngân và Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho Cường để không bị xử lý.

Trước đó, ngày 13-10, Công an TP HCM đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.