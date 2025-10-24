Sáng 24/10, giá vàng đảo chiều tăng mạnh, cảnh tượng mua bán ở cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội gây bất ngờ

Sau chuỗi ngày sụt giảm liên tiếp, thị trường vàng sáng nay (ngày 24/10) bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư và người dân đổ xô đi mua vàng với hy vọng “bắt đáy”, đón đầu đợt tăng giá mới.

Cụ thể, sáng 24/10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 147,8 triệu đồng/lượng, bán ra 149,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Các công ty khác cũng bán vàng miếng SJC ở mức 149,8 triệu đồng, trong khi giá mua vào có sự chênh lệch.

Cụ thể, Phú Quý mua vào 147,3 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu mua vào quanh 147,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, công ty SJC niêm yết gần sát với giá vàng miếng, quanh 146,7 triệu đồng/lượng, bán ra 149,2 triệu đồng/lượng, tăng trở lại 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Clip: Như Hoàn

Nhiều người Hà Nội xếp hàng từ sớm trước các cửa hàng vàng lớn (Ảnh: Như Hoàn)

Người dân mặc áo mưa, trùm áo khoác chờ đợi (Ảnh: Như Hoàn)

Từ sáng sớm, trước nhiều cửa hàng vàng lớn trên phố Cầu Giấy, Hà Nội, hàng chục người dân đã có mặt, xếp hàng chờ tới lượt giao dịch. Mặc dù thời tiết sáng nay chỉ khoảng 18 độ C, không ít người vẫn kiên nhẫn đứng đợi trong cái lạnh se sắt của mùa thu Hà Nội. Người mặc áo khoác dày, người trùm mũ len, có người còn khoác cả áo mưa mỏng để chắn gió.

“Lạnh thì lạnh nhưng tôi vẫn đến từ hơn 6 giờ sáng để mong mua được ít vàng tích trữ khi giá còn đang thấp”, một người phụ nữ tươi cười chia sẻ, đôi bàn tay vẫn khẽ xoa vào nhau để giữ ấm.

Nhiều người mong muốn tích trữ vàng khi giá còn thấp (Ảnh: Như Hoàn)

Hàng dài người xếp hàng (Ảnh: Như Hoàn)

Dù trời lạnh, nhưng “sức nóng” của vàng sáng nay dường như đã làm ấm cả không khí đầu đông của Thủ đô. Cảnh người dân đội mũ len, khoác áo ấm, xếp hàng trật tự chờ tới lượt mua vàng không chỉ phản ánh tâm lý đầu tư của người Việt, mà còn cho thấy sức hút bền bỉ của kim loại quý trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Các chuyên gia nhận định, việc giá vàng bật tăng trở lại có thể đến từ biến động của thị trường quốc tế, cũng như tâm lý phòng ngừa rủi ro khi các kênh đầu tư khác còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, họ cũng khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng, tránh mua theo tâm lý đám đông khi giá vẫn chưa có xu hướng ổn định rõ ràng.