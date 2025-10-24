CEO Huyền Baby khẳng định tầm nhìn chiến lược qua lời ghi nhận từ các đối tác quốc tế và trong nước

CEO Huyền Baby phát biểu tại sự kiện Re-Launching & Kỷ niệm 7 năm Lavish Clinic – By Huyền Baby.

Trong khoảnh khắc đánh dấu cột mốc 7 năm phát triển, CEO Huyền Baby chia sẻ:

"Lavish Clinic không chỉ đơn thuần là một trung tâm thẩm mỹ. Chúng tôi muốn kiến tạo nên một chuẩn mực mới – nơi phụ nữ hiện đại có thể tìm thấy giải pháp trẻ hóa an toàn, khoa học và đẳng cấp, đồng thời tận hưởng trọn vẹn sự chăm sóc, nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao ngay giữa trung tâm thành phố. Diện mạo mới và chất lượng đẳng cấp mà Lavish mang đến hôm nay cũng chính là món quà tôi muốn dành tặng cho tất cả khách hàng thân yêu – những người đã luôn yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng Lavish trong suốt hành trình 7 năm qua."

Sự kiện trở nên đặc biệt khi nhận được lời chúc mừng và ghi nhận từ các đối tác chiến lược, khẳng định vị thế của Lavish Clinic – thẩm mỹ viện uy tín tại TP.HCM, trên bản đồ thẩm mỹ công nghệ cao khu vực.

Tầm nhìn không chỉ "dẫn đầu" mà còn "kiến tạo xu thế"

Trong phát biểu tại sự kiện, Dr. Park Juhyuk – Viện trưởng The Heal (Hàn Quốc), Thành viên của Hiệp hội Da liễu Hàn Quốc, cho biết: "Lavish Clinic - By Huyền Baby là một clinic trẻ hóa không xâm lấn hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu hệ thống công nghệ chỉ xuất hiện tại các phòng khám lớn ở Hàn Quốc. Với tầm nhìn của CEO Huyền Baby, Lavish không chỉ là thẩm mỹ viện uy tín, mà còn là hình mẫu về dịch vụ nâng cơ, trẻ hóa hiệu quả và an toàn, hoàn toàn có thể trở thành một clinic chuẩn mực ngay tại Hàn Quốc."

Dr. Park Ju Hyuk – Viện trưởng The Heal (Hàn Quốc) chúc mừng và đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của CEO Huyền Baby.

Ông đánh giá, Lavish Clinic - By Huyền Baby đang khẳng định vị thế là clinic làm đẹp tốt nhất TPHCM, tiên phong trong lĩnh vực trẻ hóa không xâm lấn và đủ năng lực vươn ra thị trường quốc tế.

Đầu tư công nghệ và trải nghiệm khách hàng ở mức cao nhất

Đồng hành cùng Lavish Clinic – By Huyền Baby từ những ngày đầu, ông Trần Mỹ – CEO INAMED, đơn vị phân phối độc quyền các công nghệ trẻ hóa từ Hoa Kỳ & châu Âu tại Việt Nam, cho biết:

"Lavish Clinic không chỉ là đối tác uy tín, mà còn là hình mẫu tiên phong trong ngành thẩm mỹ công nghệ cao. Tôi đặc biệt ấn tượng với sự chỉn chu, đầu tư và tâm huyết của CEO Huyền Baby – không chỉ trong việc lựa chọn công nghệ, mà còn ở trải nghiệm khách hàng, cơ sở vật chất và không gian, tất cả đều được chăm chút ở mức độ cao nhất."

Các đối tác chiến lược trong và ngoài nước đồng hành cùng Lavish Clinic trong hành trình phát triển công nghệ thẩm mỹ nội khoa cao cấp, khẳng định vị thế của một thương hiệu trẻ hóa không xâm lấn hàng đầu Việt Nam.

Cũng tại sự kiện, đại diện cho Grassroots Aesthetics Pharma – đơn vị phân phối độc quyền Teoxane (Thụy Sĩ) và Hyacorp (Đức) tại Việt Nam, ông Đỗ Hữu Khôi – CEO chia sẻ:

"Việc CEO Huyền Baby đồng thời là đại sứ thương hiệu Teoxane tại Việt Nam chính là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và khát vọng đưa chuẩn mực thẩm mỹ quốc tế đến gần hơn với phụ nữ Việt. Lavish Clinic đang từng bước xây dựng hình ảnh clinic chuẩn quốc tế, nơi quy tụ các công nghệ trẻ hóa không xâm lấn cao cấp và đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản."

Bên cạnh sự đồng hành của các đối tác chiến lược quốc tế, sự kiện còn quy tụ đông đảo nghệ sĩ, doanh nhân và khách mời, những người yêu thích làm đẹp công nghệ cao, góp phần tạo nên không khí trang trọng và ghi dấu ấn cho hành trình 7 năm phát triển của Lavish Clinic – By Huyền Baby, thương hiệu tiên phong mang chuẩn mực thẩm mỹ quốc tế về Việt Nam.

Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, doanh nhân và khách mời, đánh dấu cột mốc 7 năm của Lavish Clinic – By Huyền Baby.

Với tầm nhìn dài hạn, CEO Huyền Baby đã xây dựng Lavish Clinic trở thành thẩm mỹ viện uy tín ở TP.HCM, tiên phong trong lĩnh vực trẻ hóa – nâng cơ không xâm lấn, mang đến các giải pháp làm đẹp hiện đại đạt chuẩn quốc tế.

Nằm ngay trung tâm thành phố – đối diện Saigon Centre (Takashimaya), Lavish Clinic - By Huyền Baby gây ấn tượng với không gian sang trọng, dịch vụ chuẩn y khoa và đội ngũ bác sĩ giỏi.

Đây cũng là địa chỉ trẻ hóa da uy tín tại TP.HCM được nhiều nghệ sĩ, doanh nhân và chính khách lựa chọn, đồng thời là câu trả lời cho những ai đang tìm kiếm "nâng cơ trẻ hóa ở đâu tốt nhất TPHCM", "Clinic nào trẻ hóa không xâm lấn TP.HCM hay "địa chỉ trị nám – tàn nhang an toàn, hiệu quả"

Đặc biệt, Lavish Clinic vừa ghi dấu ấn quốc tế khi đạt "hat-trick" 3 giải thưởng danh giá Ultherapy Prime do Merz Hoa Kỳ trao tặng:

- Top 10 đơn vị điều trị xuất sắc



- Top 3 bác sĩ điều trị đạt điểm số cao nhất (BS.CK1 Phạm Phi Công)



- Cúp Authenticity – chứng nhận Ultherapy Prime chính hãng



Những thành tựu này tiếp tục khẳng định Lavish Clinic - By Huyền Baby là clinic trẻ hóa không xâm lấn hàng đầu tại TP.HCM, nơi hội tụ công nghệ tiên tiến, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, đồng thời mở ra xu hướng mới trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa hiện đại, hướng tới tầm vóc quốc tế.

Với định hướng phát triển bền vững, Lavish Clinic - By Huyền Baby không chỉ là địa chỉ làm đẹp uy tín ở Việt Nam, mà còn là biểu tượng cho xu hướng thẩm mỹ nội khoa hiện đại chuẩn quốc tế, giúp phụ nữ Việt gìn giữ nhan sắc và tự tin tỏa sáng ở mọi độ tuổi.

Thông tin liên hệ:

Lavish Aesthetic Clinic – By Huyền Baby

Địa chỉ: 96A-96B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Sài Gòn, TP.HCM

Hotline: 0799 366 699 – 0966 787 566

Fanpage: Lavish Clinic By Huyen Baby

Website: lavish.vn