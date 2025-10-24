Lương Bằng Quang và Ngân 98 trả giá đắt!

Tối 23/10, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với nhạc sĩ, ca sĩ Lương Bằng Quang (SN 1982) và khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, SN 1998) về tội "Đưa hối lộ". Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" mà Ngân 98 là bị can.

Chuỗi hành vi của cặp đôi này từ lúc bị điều tra đến khi bị bắt tạm giam cho thấy sự quanh co, chống đối quyết liệt và thái độ coi thường pháp luật nghiêm trọng.

Chống đối, quanh co khi bị điều tra và khám xét

Quá trình điều tra và khám xét của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC03) đã gặp không ít khó khăn do sự chống đối, bất hợp tác từ Ngân 98 và Lương Bằng Quang.

Theo đó, Ngân 98 - người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội - đã thành lập Công ty ZuBu (do mẹ đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (nhờ người khác đứng tên), nhưng mọi hoạt động và lợi nhuận đều do cô trực tiếp quản lý.

Cặp đôi này sinh sống tại các căn hộ chung cư cao cấp, thường xuyên di chuyển qua các địa phương, "thoắt ẩn thoắt hiện" và có những thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan công an.

Khi được triệu tập, Ngân 98 không hợp tác, chống đối quyết liệt, la hét, cản trở quá trình thực thi nhiệm vụ, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng.

Hình ảnh Ngân 98 chống đối, la hét được camera an ninh ghi lại

Cùng với đó, trong quá trình khám xét căn hộ cao cấp rộng 300m2 tại phường Cát Lái, TPHCM, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hộp mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả cùng các tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra phát hiện một chiếc két sắt nặng 105 kg được khóa kín. Khi được yêu cầu mở két, Lương Bằng Quang quanh co nói đã quên mật khẩu vì "trong két không có gì quan trọng". Dù sau đó nam ca sĩ đã bấm vân tay hợp lệ, chiếc két vẫn không mở được do tay nắm có dấu hiệu bị gãy.

Két sắt bị thu giữ

Trước yêu cầu của thợ kỹ thuật, Quang tiếp tục tỏ ra vụng về, liên tục nhập sai vân tay, khiến két báo động và tự khóa. Mặc dù sau đó mở khóa thành công, két vẫn không mở được do tay nắm hỏng. Sự việc cho thấy ý đồ ngăn cản việc tiếp cận vật chứng bên trong két sắt của nam ca sĩ. Cuối cùng, chiếc két đã bị niêm phong và đưa về trụ sở công an để xử lý.

"Cười tươi" bên vật chứng, không ngừng kêu than trên mạng xã hội

Dù Ngân 98 bị tạm giam và Lương Bằng Quang đang trong quá trình điều tra, thái độ của nam ca sĩ đã gây ra sự phẫn nộ lớn trong dư luận.

Trong đợt khám xét chiều và tối 13/10, công an đã thu giữ: 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 04 sổ tiết kiệm ngân hàng và tạm giữ 2 xe ô tô.

Đoạn video ghi lại thời điểm Lương Bằng Quang được cơ quan chức năng yêu cầu chụp ảnh cùng vật chứng là 80 sổ đỏ và tiền mặt, nam ca sĩ đã thể hiện thái độ khá bình thản, thậm chí tươi tỉnh nhếch khoé miệng. Hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với vị thế của một người đang hợp tác với cơ quan điều tra về những sai phạm nghiêm trọng.

Không dừng lại tại đó, giữa lúc Ngân 98 đang bị tạm giam, Lương Bằng Quang liên tục đăng tải các nội dung kêu than, nhớ nhung vợ trên các nền tảng xã hội của cả hai.

Người này còn ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, kèm clip là hình ảnh ghép của cặp đôi, với lời lẽ như: "Vẫn cố đợi chờ cùng những hy vọng ấy. Phía cuối đoạn đường đêm lạnh ai hay. Đợi chờ em chỉ thấy cơn gió lạnh, nỗi buồn dài thêm".

Lương Bằng Quang không ngừng đăng tải video lên mạng xã hội

Hành động này, dù được lý giải là nỗi đau khổ của người chồng, lại bị dư luận đánh giá là "làm màu", cố tình trưng ra sự thảm thiết một cách thái quá càng tô đậm thêm sự thiếu chín chắn và coi thường tính nghiêm minh của pháp luật.

"Chạy án" bằng tiền tỉ

Đỉnh điểm của sự coi thường pháp luật là hành vi "Đưa hối lộ" bị phanh phui trong quá trình mở rộng điều tra.

Cơ quan điều tra Công an TP.HCM xác định, sau khi bị kiểm tra và phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã tìm cách "chạy án".

Cụ thể, cặp đôi này đã đưa 8 tỉ đồng cho người quen ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường (SN 1986) nhằm mục đích không bị xử lý hình sự.

Ngày 23/10, Cơ quan điều tra đã: Khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội "Đưa hối lộ". Khởi tố bị can đối với Lê Sỹ Cường về tội "Môi giới hối lộ" đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Hành vi "chạy án" bằng một số tiền lớn cho thấy sự liều lĩnh, bất chấp và sẵn sàng vi phạm nghiêm trọng pháp luật để thoát tội của Lương Bằng Quang và Ngân 98. Vụ án là lời cảnh tỉnh về cái giá phải trả cho những hành vi bất chấp, coi thường pháp luật của những người nổi tiếng.