Cận cảnh hiện trường vụ sập bờ kè làm 4 người tử vong ở Đắk Lắk

Theo người dân, lúc 4 nạn nhân trú mưa dưới bờ kè thì có xe trọng tải nặng chạy ngang qua, mảng bê tông đổ sập vùi lấp khiến cả 4 người tử vong.

Trưa 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ sập bờ kè khiến 4 người thiệt mạng.

Khoảng 9h30 cùng ngày, tại xã Sơn Thành, ông Bùi Xuân V. (sinh năm 1961) cùng vợ là bà Lê Thị T. (cùng tuổi chồng) và ông Đỗ Xuân H. (sinh năm 1963) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Kim L. (sinh năm 1967) đang trồng keo con thì gặp mưa.

Trong lúc họ trú mưa dưới mảng bê tông bờ kè (hầm ếch) thuộc tuyến đường trong thôn, mảng bê tông đổ sập, vùi lấp cả 4 người bên trong, khiến họ chết tại chỗ.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng cùng người dân đem công cụ hỗ trợ đến đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài.

Thi thể các nạn nhân được đưa lên bờ kè để phục vụ công tác khám nghiệm.

Các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi sự cố xảy ra, ông Đào Mỹ – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

Theo người dân, lúc 4 nạn nhân trú mưa dưới bờ kè thì có xe trọng tải nặng chạy ngang qua.

Qua trận lũ vừa qua, khu vực bờ kè sông Ba qua thôn Lạc Mỹ bị hư hỏng nghiêm trọng, địa phương đang lên phương án sửa chữa.

