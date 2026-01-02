Thanh niên đột nhập ký túc xá trộm nhiều laptop của sinh viên ở TP.HCM

Ngày 2/1/2026, Công an phường Tân Mỹ đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý nam thanh niên trộm 5 laptop của sinh viên ở ký túc xá.

Trước đó, ngày 26/12/2025, Công an phường Tân Mỹ tiếp nhận tố giác của Ban Quản lý Ký túc xá Trường Cao đẳng CTIM (số 15 Trần Văn Trà, phường Tân Mỹ) về việc 5 sinh viên bị mất trộm 5 máy tính xách tay, tổng trị giá gần 70 triệu đồng.

Đối tượn trộm cắp tài sản

Nhận tin, công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, rà soát đối tượng nghi vấn và tổ chức truy xét nóng. Chỉ trong chưa đầy 6 giờ, Công an đã xác định và mời T.P.Đ. (SN 1996) là nghi can gây án đưa về trụ sở để làm việc.

Qua quá trình đấu tranh, làm rõ, Công an xác định Đ. có hiểu biết nhất định về khu vực và đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp. Tại Công an, Đ. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Các sinh viên được trao trả

Công an đã thu hồi 5 laptop và trao trả lại cho các sinh viên là bị hại của Đ.. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, sinh viên cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, khóa cửa phòng cẩn thận, không để tài sản có giá trị tại nơi dễ bị kẻ gian lợi dụng; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, kịp thời thông báo cho Công an để được tiếp nhận, xử lý.