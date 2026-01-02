Danh sách 11 trường hợp được hưởng 100% Bảo hiểm y tế từ 1/1/2026

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2024, từ ngày 1/1/2026, 11 nhóm được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ nhất, sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

Thứ hai, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân; học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người Việt Nam.

11 trường hợp được hưởng 100% Bảo hiểm y tế từ 1/1/2026

Thứ ba, học viên quân đội, học viên công an, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí là người nước ngoài.

Thứ tư, học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Thứ năm, dân quân thường trực.

Thứ sáu, người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; cựu chiến binh.

Thứ bảy, trẻ em dưới 6 tuổi.

Thứ tám, thân nhân liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

Thứ chín, người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số thuộc hộ cận nghèo cư trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo (nay chuyển thành đặc khu).

Thứ mười, người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng; người hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thuộc diện trợ cấp xã hội.

Cuối cùng, người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo và đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.