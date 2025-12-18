Người cao tuổi đón tin vui về Bảo hiểm y tế

Mở rộng quyền lợi BHYT, ưu tiên người cao tuổi và nhóm yếu thế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sáng ngày 11/12, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân với 431/433 đại biểu Quốc hội tán thành.

Theo đó, Nghị quyết quy định thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT); chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên từ Quỹ BHYT theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước, Quỹ BHYT.

Cụ thể, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được hưởng mức thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng quyết định tăng tỷ lệ mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT cho đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác.

Tiến tới miễn viện phí, chăm lo toàn diện cho hệ thống y tế

Cùng với việc mở rộng quyền lợi cho người tham gia BHYT, Nghị quyết của Quốc hội xác định rõ lộ trình tiến tới miễn viện phí ở mức cơ bản. Từ ngày 01/01/2030, chính sách miễn viện phí trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT sẽ được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, khả năng cân đối của Quỹ BHYT và việc điều chỉnh mức đóng BHYT.

Quốc hội cũng định hướng tổ chức thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, mở rộng các loại hình cung ứng dịch vụ và triển khai bảo hiểm y tế bổ sung do doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.

Để bảo đảm tính khả thi, Chính phủ được giao quy định cụ thể đối tượng và lộ trình tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi BHYT; đồng thời ban hành danh mục bệnh và lộ trình chi trả từ Quỹ BHYT cho hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, phù hợp với việc tăng mức đóng BHYT từ năm 2027.

Không chỉ hướng tới người bệnh, Nghị quyết còn dành sự quan tâm đặc biệt tới đội ngũ nhân viên y tế – lực lượng nòng cốt của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Theo đó, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng sẽ được xếp lương từ bậc 2 cho đến khi có quy định mới về tiền lương, góp phần cải thiện thu nhập và tăng sức hút đối với nhân lực chất lượng cao cho ngành y.

Bên cạnh đó, Nghị quyết quy định mức phụ cấp ưu đãi nghề lên tới 100% đối với những người thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế trong các lĩnh vực đặc thù như tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh. Đối với nhân viên y tế công tác tại trạm y tế cấp xã và cơ sở y tế dự phòng, mức phụ cấp ưu đãi nghề đạt 100% nếu làm việc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; các khu vực còn lại hưởng mức tối thiểu 70%.

Đặc biệt, nhằm bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho nhân viên y tế, Quốc hội khẳng định các hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, từ kỷ luật, xử phạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời buộc bồi thường thiệt hại và xin lỗi công khai.(