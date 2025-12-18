Vụ nam sinh lớp 12 nghi bị bắt cóc đưa sang Campuchia: Thông tin mới từ Công an tỉnh Đồng Tháp

Sáng 18-12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra tin báo bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Nạn nhân trong tin báo bị bắt cóc là em Trần Dư H. (SN 2008; học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Hình ảnh nam sinh gọi về cho mẹ của mình báo bị bắt cóc. Ảnh cắt ra từ clip

Trước đó, vào ngày 30-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận trình báo của bà Hồ Cẩm D. (SN 1961; ngụ khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh) về việc con trai bà là H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi 106 triệu đồng tiền chuộc.

Bà D. cho biết thời gian gần đây, H. đang buồn chuyện gia đình nên muốn tìm việc làm. Trưa 29-11, một chiếc ô tô không rõ biển kiểm soát đến nhà chở H. đi.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, bà D. nhận được thông tin H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia và yêu cầu gia đình chuyển 106 triệu đồng để chuộc H. về.

Bà D. cũng cung cấp một đoạn clip về việc H. dùng tài khoản Zalo của mình gọi về thông báo gia đình sẽ ở Campuchia làm việc, nhờ gia đình liên hệ nhà trường bảo lưu kết quả học tập, sau 1 năm thì H. sẽ trở về tiếp tục học.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng phối hợp Bộ đội Biên phòng các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh và liên lạc với Văn phòng Đại diện Bộ Công an tại Campuchia tiến hành xác minh, điều tra.

Qua các thông tin, tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định chưa có cơ sở chứng minh việc "bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi tiền chuộc" như thông tin của gia đình bà D. cung cấp, cũng như báo cáo vụ việc của Trường THPT Thiên Hộ Dương gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.

Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp gia đình bà D. xác định địa chỉ cụ thể của em H. để phối hợp các lực lượng có liên quan tiến hành xác minh, giải cứu nạn nhân (nếu có).

Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị các ngành, đoàn thể và chính quyền các xã, phường tích cực thông tin tuyên truyền đến người dân chấp hành nghiêm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đồng thời, không tương tác, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội về vụ việc em H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi tiền chuộc cho đến khi có kết quả xác minh, điều tra chính thức của lực lượng chức năng, góp phần ổn định tình hình dư luận xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.