Trước ngày khánh thành 19/12: Bệnh viện Bạch Mai - Việt Đức cơ sở 2 sẵn sàng vận hành

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 19/12/2025, phần xây dựng của hai dự án sẽ chính thức được khánh thành. Hiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và tổ chức vận hành đang được triển khai đồng bộ, hướng tới mô hình bệnh viện hiện đại, tiêu chuẩn cao.

Trong các buổi kiểm tra thực địa mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã trực tiếp nghe báo cáo tiến độ, đặc biệt là việc lắp đặt, cấu hình hệ thống thiết bị y tế tại cơ sở 2 của hai bệnh viện.

Hệ thống máy móc, thiết bị y tế hiện đại tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. ﻿Ảnh: V.Đạt

Ông Hoàng Cương, Phụ trách Ban Quản lí Dự án các công trình y tế cho biết, toàn bộ quá trình thi công và mua sắm thiết bị đều được giám sát chặt chẽ theo đúng quy định. Ban Quản lí dự án quán triệt tinh thần làm việc cao độ, bám sát công trường để kịp thời xử lí các vấn đề kĩ thuật phát sinh. “Chúng tôi xác định phải “ăn công trường, ngủ công trường” để bảo đảm tiến độ, kịp thời báo cáo Bộ Y tế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Tính đến ngày 15/12, khối lượng thi công xây dựng cơ bản của cả hai dự án đã đạt các mốc quan trọng, đủ điều kiện để vận hành khu vực Khám bệnh và Cấp cứu”, ông Cương nói.

Tại Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, toàn bộ mặt ngoài khối nhà chính đã hoàn tất ốp lát, lắp đặt hệ thống vách kính chịu lực, cách âm, cách nhiệt. Khu sảnh đón tiếp trung tâm với thiết kế thông tầng hiện đại đã hoàn thiện nội thất, quầy lễ tân, khu vực chờ và hệ thống hiển thị thông tin điện tử. Các khu hành lang, phòng chức năng được vệ sinh công nghiệp, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh.

Ở Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các hạng mục hạ tầng phục vụ phẫu thuật và hồi sức tích cực cơ bản đã hoàn thành. Hệ thống giao thông nội bộ được phân luồng rõ ràng cho xe cấp cứu, xe chuyên dụng và người bệnh. Hệ thống chiếu sáng thông minh, biển chỉ dẫn đồng bộ cùng không gian cây xanh, hồ điều hòa đã tạo dựng môi trường “bệnh viện xanh”, hiện đại.

BV Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Trang thiết bị y tế thế hệ mới - điểm nhấn của dự án

Điểm nhấn quan trọng trong đợt khánh thành này là hệ thống trang thiết bị y tế chuyên sâu, đồng bộ, được nhập khẩu từ các quốc gia có nền y học phát triển như Đức, Mỹ, Nhật Bản. Trong những ngày qua, các kĩ sư và chuyên gia kĩ thuật đã tập trung lắp đặt, chạy thử liên tục.

Ban Quản lí Dự án các công trình y tế cho biết, nhiều thiết bị bắt buộc phục vụ hoạt động bệnh viện đã hoàn tất mua sắm và lắp đặt, gồm các hệ thống chụp cắt lớp vi tính từ 128 đến ≥512 lát cắt, cộng hưởng từ ≥3.0 Tesla, máy chụp mạch, X-quang kỹ thuật số, X-quang vú có sinh thiết, SPECT/CT, hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm, giường hồi sức tích cực, hệ thống xét nghiệm hiện đại như realtime PCR, cùng hệ thống khí y tế và nước RO đạt chuẩn.

Các thiết bị còn lại sẽ tiếp tục được lắp đặt, hoàn thiện trước ngày 30/4/2026 để bảo đảm đồng bộ, lâu dài.

Hệ thống máy móc hiện đại tại BV Bạch Mai cơ sở 2. ﻿Ảnh: V.Đạt

Sẵn sàng về nhân lực và vận hành

Song song với hạ tầng và thiết bị, hai bệnh viện đã hoàn tất phương án nhân sự và quy trình vận hành. Các kíp trực Cấp cứu, Khám bệnh, Chẩn đoán hình ảnh, Dược đã được phân công cụ thể, nhiều lần diễn tập quy trình đón tiếp bệnh nhân để rà soát, khắc phục các điểm nghẽn.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngay giai đoạn 1, hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên giàu kinh nghiệm từ cơ sở Hà Nội sẽ được điều động tăng cường cho Ninh Bình. Bệnh viện cũng ban hành các chính sách ưu đãi về thu nhập, cơ hội bổ nhiệm nhằm khuyến khích cán bộ y tế yên tâm công tác lâu dài tại cơ sở 2.

Trao đổi với báo chí, Giám đốc Đào Xuân Cơ nói: “Chúng tôi không chỉ đưa một công trình vào sử dụng, mà phải xây dựng một hệ thống chất lượng tương đương cơ sở 1. Người bệnh đến cơ sở 2 phải được thụ hưởng dịch vụ chuyên môn cao nhất”.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai trao đổi với báo chí về BV Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: Thái Hà

Về phía Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện cho biết, cơ sở 2 được thiết kế theo chuẩn châu Âu, trang thiết bị hiện đại hơn, tạo điều kiện mở rộng các lĩnh vực mũi nhọn, phân tầng chuyên môn rõ ràng giữa hai cơ sở.

Theo Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, việc hình thành cơ sở 2 sẽ tạo dư địa để tổ chức lại hệ thống chuyên môn theo hướng phân tầng rõ ràng, xác định ranh giới kỹ thuật giữa hai cơ sở, đồng thời mở rộng các lĩnh vực mũi nhọn. Khi một phần hoạt động được chuyển về Ninh Bình, cơ sở tại Hà Nội sẽ có thêm không gian để tập trung sâu hơn cho các kỹ thuật chuyên sâu. Toàn bộ hệ thống trang thiết bị tại cơ sở mới được đầu tư đồng bộ, giúp hình thành môi trường làm việc hiện đại, đáp ứng yêu cầu triển khai những kỹ thuật phức tạp.

Trong quá trình hoàn thiện, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lí dự án để kiểm soát chặt chẽ các hạng mục mua sắm và kỹ thuật, bảo đảm tính chính xác và hiệu quả. Khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết căn bản tình trạng quá tải kéo dài nhiều năm qua của bệnh viện.

Về nhân lực, ông Dương Đức Hùng cho biết bệnh viện đã chủ động chuẩn bị từ sớm. Nhiều bác sĩ được tuyển dụng từ 6-7 năm trước đã trải qua quá trình đào tạo, rèn luyện thực tế tại bệnh viện và hiện đủ năng lực đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở mới.

Song song với lực lượng nòng cốt này, bệnh viện tiếp tục bổ sung bác sĩ gây mê, điều dưỡng, kỹ thuật viên và tiếp nhận hồ sơ từ các trường y, cơ sở đào tạo nghề. Gần đây nhất, thêm ba bác sĩ nội trú vừa tốt nghiệp đã đăng ký công tác tại cơ sở 2.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, toàn bộ chi phí đào tạo nhân lực đều do bệnh viện đầu tư nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn giữa hai cơ sở tương đồng. Việc luân chuyển cán bộ từ cơ sở 1 xuống cơ sở 2 cũng được thực hiện song song. Một số ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp vẫn duy trì tại Hà Nội, trong khi hệ thống phân tuyến nội bộ sẽ được thiết lập rõ ràng để bảo đảm an toàn và chất lượng điều trị cho người bệnh.

Cùng với chuẩn bị về con người, các dịch vụ hậu cần như suất ăn dinh dưỡng, giặt là, vệ sinh công nghiệp và bảo đảm an ninh đã được kí kết với các đơn vị chuyên nghiệp. Kho thuốc và vật tư tiêu hao cũng đã sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu bảo quản và cung ứng ngay từ ngày đầu tiên bệnh viện mở cửa tiếp nhận người bệnh.