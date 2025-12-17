Thông báo mới nhất từ Khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng

Trên fanpage chính thức, Khu du lịch Đại Nam vừa công bố chương trình khuyến mãi khách hàng quy mô lớn: miễn phí hoàn toàn vé vào cổng cho tất cả du khách trong ngày Tết Dương lịch, 01/01/2026. Đây là một động thái được xem là sẽ thu hút một lượng lớn khách du lịch đến với khu du lichj trong kỳ nghỉ lễ đầu năm mới.

Chào mừng năm mới 2026, Khu du lịch (KDL) Đại Nam đã quyết định mở cửa tự do, không thu phí vé vào cổng trong ngày đầu tiên của năm. Chính sách này áp dụng cho mọi đối tượng du khách, tạo điều kiện cho các gia đình và nhóm bạn có một điểm đến vui chơi, giải trí hấp dẫn mà không tốn chi phí vào cửa. Đây là một phần trong chiến lược kích cầu du lịch và cũng là lời cảm ơn mà Đại Nam muốn gửi đến khách hàng đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. ​

Để làm cho ngày đầu năm thêm phần sôi động, KDL Đại Nam sẽ tổ chức một chuỗi các sự kiện giải trí đặc sắc. Du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn Flyboard (ván bay nước) ngoạn mục, những cuộc đua chó gay cấn và không khí lễ hội rộn ràng với màn biểu diễn Lân Sư Rồng truyền thống. Các chương trình này được thiết kế để mang lại trải nghiệm đáng nhớ cho du khách ở mọi lứa tuổi. ​

Bên cạnh việc miễn phí vé cổng, Đại Nam cũng giới thiệu hai khu vực trọng điểm đã được nâng cấp và mở rộng là Vườn thú và Biển nhân tạo. Giá vé cho các khu vực này được niêm yết riêng: Vườn thú có giá vé 50.000 VNĐ cho trẻ em và 100.000 VNĐ cho người lớn; trong khi đó, Biển nhân tạo có giá vé là 50.000 VNĐ cho trẻ em và 150.000 VNĐ cho người lớn. ​

Ngoài ra, nhiều chương trình ưu đãi khác cũng được áp dụng trong ngày 01/01/2026. Các đoàn khách đi theo nhóm sẽ được hưởng chính sách "20 tặng 1" khi tham quan. Đặc biệt, 3.000 vị khách đầu tiên đến Vườn thú trong ngày này sẽ nhận được một phần quà lưu niệm hấp dẫn



Đây không phải là lần đầu tiên khu du lịch Đại Nam có các hoạt động miễn phí vé. Vào các dịp đặc biệt lễ Tết, nhờ miễn phí vé vào cổng hoặc khuyến mãi - lượng khách tới Khu du lịch Đại Nam tăng mạnh, đột biến.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Từ khi mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn.

Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.

Tổng hợp