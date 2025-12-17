Nhận hơn 466 tỷ đồng tiền đền bù dự án quảng trường, chủ khu “đất vàng” ven hồ Hoàn Kiếm nói gì?

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến thông tin một hộ dân tại khu vực hồ Hoàn Kiếm dự kiến được bồi thường khoảng 400 tỉ đồng để di dời, phục vụ dự án đầu tư xây dựng công viên, quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Đây được xem là một trong những trường hợp được bồi thường, giải phóng mặt bằng có giá trị lớn nhất từng được ghi nhận trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Người dân được nhân viên ngân hàng hỗ trợ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do phải di dời để thực hiện dự án làm quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Trọng Phú

Theo thông tin trên báo Lao động, hộ dân nêu trên được cho là chủ sử dụng thửa đất tại các địa chỉ số 63 - 65 - 67 phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội).

Khu đất này có diện tích hơn 400m2, được cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với mặt tiền hướng thẳng ra hồ Gươm, vị trí được đánh giá thuộc nhóm "đất vàng" hiếm hoi của Hà Nội.

Thửa đất có chiều rộng mặt tiền khoảng 15m, được chia thành nhiều gian để kinh doanh. Theo thông tin từ UBND phường Hoàn Kiếm, hộ gia đình đã thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND phường Hoàn Kiếm xây dựng.

Tuy nhiên, do liên quan đến thủ tục khai nhận tài sản thừa kế, nên dự kiến khoảng 10 ngày tới, sau khi hoàn tất đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định, gia đình này mới chính thức nhận khoản tiền bồi thường.

Khu đất rộng hơn 400 m², có hai sổ đỏ, hướng thẳng ra Hồ Hoàn Kiếm, được xem là “đất vàng, đất kim cương” hiếm hoi của Thủ đô.

Theo thông tin trên Vietnamnet, ông L.T.T. là chủ sở hữu 3 ô đất (số 63A và 65-67) nằm trên mặt đường Đinh Tiên Hoàng - tuyến phố có giá trị bất động sản cao nhất Thủ đô.

Tổng diện tích thu hồi của hộ này là 421,9m2 (gồm 143m2 tại ô 63A và 278,9m2 tại ô 65-67). Áp dụng mức giá hơn 1,1 tỷ đồng/m2, ông T. sẽ nhận tổng số tiền bồi thường hơn 466 tỷ đồng.

Trao đổi với VietNamNet, bà L.P.M. (vợ ông T.) khẳng định gia đình hoàn toàn đồng thuận với chủ trương giải tỏa của thành phố. Hiện tại, gia đình đã hoàn tất thủ tục chọn đất tái định cư tại xã Đông Anh với diện tích tương đương nơi ở cũ.

"Gia đình chúng tôi đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan để nhận số tiền đền bù trong thời gian tới", bà M. chia sẻ.

Mức bồi thường khoảng 400 tỉ đồng cho khu đất hơn 400m2 được đánh giá khá sát với bảng giá đất vừa được HĐND Thành phố Hà Nội thông qua và mặt bằng giá thị trường tại khu vực phường trung tâm của Thủ đô.

Giữa tháng 12/2025, UBND phường Hoàn Kiếm cũng đã tiến hành chi trả tiền bồi thường cho 25 hộ dân sống tại phố Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Tất cả quy trình được thực hiện công khai, minh bạch với sự phối hợp giữa UBND phường, Ban Quản lý dự án và ngân hàng.

Dự án Quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm không chỉ tái thiết cảnh quan quanh hồ, mà còn góp phần định hình trung tâm Hà Nội thành đô thị hiện đại, xanh, gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản và phát triển.

Đây cũng là cấu phần quan trọng trong chiến lược cải tạo và phát triển trung tâm Hà Nội, phù hợp Quy hoạch Thủ đô đến năm 2065, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1668 năm 2024. Theo kế hoạch, Dự án sẽ hoàn thành phân kỳ 1 trong năm 2026.