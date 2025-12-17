Bắt thanh niên trộm iPhone 15 ProMax của bé gái đi mua bánh tại TPHCM

17/12/2025
Tận dụng sơ hở của bé gái, gã thanh niên nhanh tay "cuỗm" mất chiếc iPhone 15 ProMax đắt tiền rồi tẩu thoát, nhưng không ngờ hành vi này đã lọt vào tầm ngắm của cơ quan công an.

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ Lê Nguyễn Anh Quốc (SN 1996) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 8/12, Công an xã Bình Hưng tiếp nhận tin trình báo của gia đình cháu Trần K.H.N. (SN 2012) về việc bị trộm tài sản. Cụ thể khoảng 13 giờ 50 ngày 7/12, cháu N. đi mua bánh tại một tiệm bánh trên đường Phạm Hùng, Ấp 39, xã Bình Hưng.

Lê Nguyễn Anh Quốc

Cháu N. để chiếc điện thoại iPhone 15 Promax (trị giá khoảng 18,5 triệuđồng) trên xe đạp điện, sau khi mua bánh quay ra thì phát hiện điện thoại đã bị kẻ gian lấy trộm.

Nhận tin, công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy xét đối tượng có liên quan và đã nhanh chóng bắt giữ Lê Nguyễn Anh Quốc là nghi can gây án. Công an xã Bình Hưng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

