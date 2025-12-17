Bắt giữ Nguyễn Thị Minh Phượng sinh năm 2006

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội vừa bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Chân dung Phượng. Ảnh: CA Hà Nội

Cụ thể, vào hồi 19h00’ ngày 14/12/2025, Tổ công tác của Công an xã Phúc Thịnh làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Quan Âm phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 2006, trú tại: xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 02 lọ nhựa chứa dung dịch màu trắng là m.a t.úy loại MDMB-4en-PINACA. Phượng khai nhận số ma túy trên để bán cho khách. Hiện, Công an xã Phúc Thịnh đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.