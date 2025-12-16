Đột kích quán cà phê ở Huế, bắt 18 người đánh bạc

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế vừa phối hợp với Công an xã Đan Điền bắt quả tang nhóm 18 người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

Trước đó, khoảng 16h20 ngày 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp với Công an xã Đan Điền thực hiện kiểm tra đột xuất quán cà phê “K+68 tại thôn Đức Trọng (xã Đan Điền) do Nguyễn Hữu Hùng (SN 1992, trú thôn Nam Dương, xã Đan Diền, TP Huế) làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang nhóm 18 người đang tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

18 người biến quán cà phê thành điểm đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa bị công an bắt quả tang

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số tiền dùng để đánh bạc là 127 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tiếp tục thụ lý, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm.

Cách đây hơn tháng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cũng vừa triệt phá ổ nhóm lợi dụng đám tang để đánh bạc. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc tại các phường Cửa Lò và Trường Vinh (Nghệ An). Nhóm này hoạt động tinh vi, quy tụ nhiều người từng có tiền án, tiền sự. Đặc biệt, chúng lợi dụng các gia đình vừa tổ chức tang lễ, lấy lý do đến chia buồn rồi tụ tập đánh bạc với số tiền lớn.

Người cầm đầu được xác định là Hoàng Đình Sơn (SN 1974, trú phường Trường Vinh, thường gọi Sơn “Chất” – người có 5 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy)

Tối 7/11, lợi dụng thời điểm một gia đình ở phường Trường Vinh vừa làm xong lễ an táng, Sơn cùng đồng bọn đến thắp hương rồi tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa trong phòng kín. Khi các đối tượng đang sát phạt, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An ập vào bắt quả tang, thu giữ hơn 80 triệu đồng, 3 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.