Vụ người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế: Nghi vấn thuê "dắt dây" lao động

Ngày 16-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Đức Hoàng, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và thương mại dịch vụ Đồng Nguyên, đơn vị đã ký hợp đồng thi công xây lắp, di dời lưới điện với Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã cung cấp nhiều thông tin trong vụ người đàn ông tử vong trên đường dây trung thế.

Đường dây trung thế

Theo đó, ông Hoàng cho biết anh Nguyễn Xuân V. (người thiệt mạng do điện giật) không phải là nhân viên của công ty. Tuy nhiên, anh V. có trong danh sách công nhật và đã nhận tiền công trong ngày. Sau thời điểm nhận tiền thì công ty đã rút toàn bộ người ra khỏi công trình.

Cụ thể, ngày 7-12, nhận thấy khối lượng công việc lớn, nên Công ty Đồng Nguyên liên hệ đến một "trưởng nhóm" để liên hệ thêm người làm công nhật. Người này sau đó gọi một nhóm đến công trình trong đó có anh Nguyễn Xuân V.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng, vào ngày 7-12, phía Công ty Đồng Nguyên đã cho nhóm công nhật về, trong đó có anh V. vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Người phụ trách chuyển tiền công sau đó đã liên hệ với vợ anh V. để chuyển khoản tiền công. Và được báo anh V. lúc đó không mang theo điện thoại.

Hiện trường vụ việc

Dù công việc của công nhân đã kết thúc lúc 17 giờ 30 nhưng cán bộ kỹ thuật phải đi kiểm tra toàn bộ, đảm bảo an toàn. Do đó đến 18 giờ 48 phút mới ký phiếu bàn giao. "Còn việc anh V. vì sao leo lên trụ trung thế công ty hoàn toàn không biết. Công ty không có hạng mục như vậy, trong quá trình công an điều tra, công ty đã cung cấp hợp đồng chứng minh điều này"- ông Hoàng cho hay.

Về hợp đồng lao động, ông Hoàng cho hay chỉ thuê 1 ngày thông qua "trưởng nhóm". Về công việc cụ thể của anh V. được giao tại hiện trường là gì, ông Hoàng cho biết anh em dưới được phép huy động người, còn lại huy động như nào đó, bố trí công việc như nào thì anh em dưới sẽ thực hiện.

Trước đó, ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa - cũng khẳng định việc cắt điện được thông báo từ 6 giờ 30 đến 20 giờ, nhưng thời điểm đóng điện là 19 giờ 17 phút, sớm hơn dự kiến. Phía Điện lực Khánh Hòa cho biết khi đầy đủ quy trình an toàn thì công ty đóng điện để phục vụ người dân.s

Để đảm bảo quy trình an toàn, sau khi Công ty Đồng Nguyên thi công xong thì Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã tiếp nhận hiện trường, rà soát đầy đủ quy trình an toàn trước khi đóng điện trở lại.

Còn tại sao anh V. lại có mặt trên trụ điện vào thời điểm nêu trên dẫn đến điện giật tử vong, ông Lợi cho biết vấn đề này sẽ do cơ quan điều tra kết luận.

Chị Trần Thị Nhật (vợ anh V.) cho biết phía đơn vị thuê chồng mình đã chuyển tiền công làm việc vào tối 7-12, hiện chị đang phối hợp cơ quan chức năng để làm sáng tỏ cái chết của chồng.

Phóng viên Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.