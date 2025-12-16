Bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân, những ai là bị hại cần liên hệ ngay cơ quan công an

Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ 8 đối tượng liên quan trong chuyên án. Đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020, đối tượng Vân đã cấu kết với 3 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh cùng nhiều đối tượng khác lập ra một dự án “ma” về tiền ảo mang tên “DRK”.

Nhóm này đẩy mạnh hoạt động quảng bá, lan truyền nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Đức Vân (33 tuổi) được xác định là đối tượng cầm đầu.

Đến cuối năm 2021, sau khi thu hút được số lượng lớn nhà đầu tư, các đối tượng đã chủ động “đánh sập” dự án DRK, xóa website, fanpage và các hội nhóm liên quan, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư, sau đó quy đổi sang tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng tại thời điểm năm 2021.

Các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo bị bắt giữ.

Quá trình áp dụng các biện pháp tố tụng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phong tỏa, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan.

Công an TP Đà Nẵng kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tang vật của vụ án.

Đồng thời, cơ quan công an đề nghị những người từng là bị hại của Huỳnh Đức Vân và các đồng phạm đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để trình báo và phối hợp giải quyết theo quy định pháp luật.