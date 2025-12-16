Lê Khắc Ngọ bị bắt như thế nào?

Lê Khắc Ngọ bị cơ quan chức năng Philippines bắt giữ vào tháng 9/2025

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về việc dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về Việt Nam - đối tượng trong đường dây lừa đảo liên quan MrPips Phó Đức Nam tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 của Bộ Công an vào chiều qua (15/12).

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về việc dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về Việt Nam (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội ra Quyết định truy nã số 6399 đối với Lê Khắc Ngọ, đây là đối tượng cầm đầu trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trên không gian mạng) thông qua thủ đoạn sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép.

Lê Khắc Ngọ đã bỏ trốn sang Campuchia, sau đó thì trốn sang Philippines.

Ngày 25/11/2024, Văn phòng Interpol đã ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Ngọ.

Vào tháng 9/2025, cơ quan chức năng Philippines đã bắt giữ Ngọ do nhập cảnh trái phép và tạm giam tại cơ sở giam giữ của Cục Di trú Philippines.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ. Đến ngày 13/12 vừa qua, Tổ công tác của Công an TP Hà Nội và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã dẫn độ, đưa đối tượng Lê Khắc Ngọ từ Philippines về Việt Nam an toàn.

Hiện nay, Công an TP Hà Nội tiếp tục tập trung đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Lê Khắc Ngọ và các đối tượng khác trong đường dây này.

Trước đó, theo tin tin trên báo Hà Nội mới, Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) khi đang lẩn trốn tại Thái Lan, có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ, và phối hợp cảnh sát Thái Lan để trục xuất Thêu về nước.

Đến ngày 15/8, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cảnh sát Thái Lan và các cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ Ngô Thị Thêu khi đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam (bị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trục xuất về nước).

Lần đầu tiên triệt phá trọn vẹn một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia

Theo thuật lại trên báo Tiền phong, vào sáng 14/11, tại sự kiện ra mắt phim tài liệu “Tường lửa Tràng An – Chuyên án Cạm bẫy số”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về những chiến công nổi bật của lực lượng Công an Thủ đô trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh việc phối hợp với lực lượng cảnh sát Philippines bắt giữ một đối tượng giữ vai trò then chốt trong chuyên án Mr Pips.

Sau khi bắt giữ, Công an Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an để hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, tiến tới dẫn độ Lê Khắc Ngọ cùng một đối tượng liên quan khác về nước, phục vụ công tác điều tra.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội (Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô).

Theo cơ quan điều tra, vụ án Mr Pips là đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, hoạt động tinh vi, có tổ chức chặt chẽ, sử dụng các sàn giao dịch ngoại hối, đầu tư tài chính “ảo” để chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn bị hại.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 48 bị can liên quan đến vụ án. Đây được đánh giá là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn vẹn một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, từ khâu cầm đầu, tổ chức vận hành đến hệ thống rửa tiền và tẩu tán tài sản.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, nhiều quốc gia và đối tác quốc tế đánh giá rất cao kết quả chuyên án, bởi Việt Nam đã thực hiện được những nội dung mà không ít nước gặp khó khăn trong việc điều tra, truy bắt các đối tượng lừa đảo công nghệ cao hoạt động toàn cầu.

Thu hồi số tài sản "khủng"

Báo VnExpress dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, từ năm 2021, hai nghi phạm Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ mở nhiều trang web có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm đây là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế, có uy tín. Về bản chất, các trang mạng này đều được lập trình, liên kết với tài khoản ngân hàng do nhóm Nam quản lý.

Cơ quan điều tra xác định đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế". Nhóm này cam kết lợi nhuận cao và rủi ro bằng 0.

Lê Khắc Ngọ, tức Tiktoker Mr Hunter (bên trái) và Phó Đức Nam, tức Tiktoker Mr Pips (bên phải) (Ảnh: VTC News).

Các nhân viên kinh doanh - sale, được tuyển dụng và đào tạo nhằm tiếp cận nạn nhân qua điện thoại hoặc mạng xã hội, mời đầu tư vào sàn chứng khoán quốc tế. Thời gian đầu, các "con mồi" được cho thắng một vài lệnh nhỏ để tạo niềm tin, sau đó nhóm của Nam lấy lý do để tìm lỗi, chiếm đoạt tài sản. Công an dự kiến sẽ khởi tố khoảng 550 nhân viên sale.

Tổng giá trị tài sản bị thu hồi đến nay khoảng 5.315 tỷ đồng. Công an đã tiếp nhận được 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại với số tiền trình báo bị chiếm đoạt hơn 1.187 tỷ đồng.

Công an Hà Nội cho hay, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối, chứng khoán.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm minh các bị can theo quy định của pháp luật.