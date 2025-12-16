Hà Nội có thêm các xe "pháo xa sương mù" dập bụi mịn

Ngày 16/12/2025, tại Hà Nội, hơn 100 thiết bị vệ sinh môi trường của Công ty XGMA đã được bàn giao cho Tập đoàn AMACCAO. Các thiết bị được bàn giao trong đợt này đã được kiểm tra kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ và sẵn sàng đưa vào vận hành thực tế.
Đại diện AMACAO cho biết, đây là dấu mốc khẳng định tập đoàn chính thức tham gia lĩnh vực thu gom, vận chuyển rác và vệ sinh môi trường ứng dụng các giải pháp thông minh tích hợp AI, online và tự động hóa để thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam. Từng bước hoàn thiện hệ sinh thái môi trường đồng bộ, từ công nghệ, thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển và vệ sinh môi trường đến các giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt (điện rác) và xử lý nước thải bằng công nghệ hiện đại.
Trước tình hình ô nhiễm không khí ở mức nghiêm trọng, mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí, tập trung thực hiện ngay trong tháng 12/2025.
UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát các công trường xây dựng trên địa bàn, yêu cầu các đơn vị thi công thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đúng quy định; xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải không che chắn kỹ và các hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường, dập bụi tại các trục giao thông chính.
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tăng cường tần suất thực hiện các hạng mục quét đường, hút bụi, rửa đường, phun sương dập bụi tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.