Sáng thứ Bảy, Hà Nội khác lạ khi hứng trọn combo sương mù, ô nhiễm, mưa lạnh

Clip: Như Hoàn
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 13/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to kèm dông, thời tiết chuyển rét rõ rệt
Gió lạnh kèm mưa khiến nền nhiệt giảm sâu so với những ngày trước
Du khách cầm ô, mặc thêm áo ấm trong tiết trời lạnh buốt
Trong ngày 13/12, TP Hà Nội có mưa rải rác, nhiều thời điểm mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ C, trời rét cả ngày
Nhiều toà nhà cao tầng bị che phủ bởi lớp sương bụi dày đặc dù đã qua buổi sáng sớm
Hồ Tây mờ mịt
Cả thành phố như bị bao phủ bởi làn sương xám đặc quánh
Không khí lạnh kết hợp với mưa đã phần nào giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí vốn kéo dài nhiều ngày qua tại Thủ đô
Tuy nhiên, dù chỉ số bụi mịn có xu hướng giảm, Hà Nội vẫn chìm trong lớp sương mù dày đặc.
Từ sáng sớm, nhiều khu vực trung tâm và vùng ven đều trong trạng thái mờ đục, tầm nhìn bị hạn chế, các toà nhà cao tầng ẩn hiện sau màn sương xám
Ghi nhận trong sáng 13/12, Hà Nội vẫn nằm trong top 10 địa phương có chỉ số xếp hạng AQI⁺ cao nhất thế giới
Bầu không khí lạnh ẩm khiến cảm giác rét buốt tăng lên, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối, dù trời có mưa rải rác
Các chuyên gia khuyến cáo người dân chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Khi tham gia giao thông trong điều kiện mưa rét và sương mù, cần giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng phù hợp để đảm bảo an toàn