Choáng ngợp lô hàng cấm trong đường dây xuyên quốc gia giao dịch 1.500 tỷ đồng

Ma túy được đưa về các kho bí mật ở nước ngoài, sau đó ngụy trang vận chuyển bằng ô tô đến khu vực sát biên giới Việt Nam. Từ đây, hàng được đưa qua đường tiểu ngạch, tập kết quanh khu vực các cột mốc quốc gia. Khi vào nội địa, tên "trùm" chỉ đạo đàn em thuê xe tự lái, nhận hàng vào rạng sáng hoặc đêm muộn, thời điểm ít người qua lại để tránh bị phát hiện. Đi trước mỗi chuyến hàng luôn có xe cảnh giới, sẵn sàng báo động để "cắt đuôi" lực lượng chức năng hoặc bỏ hàng, giữ an toàn.