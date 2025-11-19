Phát hiện nhiều túi nylon nghi chứa ma tuý dạt vào bờ biển Quảng Trị

Chiều 19-11, Đồn Biên phòng Triệu Vân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận người dân vừa phát hiện 10 túi ni-lon nghi chứa ma túy dạt vào bờ biển thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt.

Trước đó, trưa 18-11, Đồn Biên phòng Triệu Vân nhận được thông tin từ người dân về việc trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển thôn Hà Tây, đã phát hiện 1 túi ni-lon, bên trong có các túi nhỏ (màu xanh, hồng) nghi chứa ma túy.

10 túi ni-lon nghi chứa ma tuý dạt vào bờ biển Quảng Trị. Ảnh: Xuân Thế

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường. Qua kiểm tra, phát hiện tại hiện trường có 1 túi ni-lon lớn chứa 10 túi nhỏ, kích thước mỗi túi là 6,5x9 cm.

Bên trong những túi ni-lon nhỏ có chứa các viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp), đã bị ướt, mềm nhũn, trộn lẫn vào nhau, không thể kiểm đếm được số lượng viên. Tổng khối lượng khoảng 300g.

Đồn Biên phòng Triệu Vân đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, kêu gọi người dân khi phát hiện sự việc tương tự cần báo tin ngay cho cơ quan chức năng.



