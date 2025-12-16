Chuyển khoản thành công 133 triệu đồng vào STK 0389608388, 2 ngày sau, người phụ nữ mới vội vàng lên công an xã trình báo

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 10 giờ 00 phút ngày 14/12/2025, bà Vi Thị Thanh (SN 1969) đến Công an xã Thanh Thủy trình báo về việc bị chuyển nhầm tiền khi thực hiện giao dịch ngân hàng.

Theo nội dung trình bày, ngày 12/12, trong quá trình chuyển tiền cho người thân qua tài khoản ngân hàng, do sơ suất, bà Thanh đã chuyển nhầm số tiền 133.675.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Quân đội (MB Bank) số 0389608388, mang tên NGUYEN THI XUYEN. Do lo lắng số tiền lớn có thể bị sử dụng sai mục đích, bà Thanh đã đề nghị Công an xã Thanh Thủy hỗ trợ xác minh thông tin chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Thủy đã nhanh chóng tổ chức xác minh, rà soát dữ liệu liên quan đến tài khoản ngân hàng mà bà Thanh cung cấp. Qua đối chiếu, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản nhận tiền là bà Nguyễn Thị Xuyên (SN 1967, trú tại xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Công an xã Thanh Thủy đã mời bà Nguyễn Thị Xuyên đến trụ sở để làm việc, thông báo rõ nội dung vụ việc và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định. Tại buổi làm việc, bà Xuyên xác nhận có nhận được số tiền 133.675.000 đồng do người khác chuyển vào tài khoản cá nhân và hoàn toàn chưa sử dụng số tiền này. Sau khi được cán bộ Công an giải thích rõ quyền, nghĩa vụ và các quy định pháp luật liên quan, bà Xuyên đã tự nguyện phối hợp, thống nhất hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Việc giao nhận và trả lại số tiền 133.675.000 đồng cho bà Vi Thị Thanh được Công an xã Thanh Thủy chứng kiến, lập biên bản đầy đủ, bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Sau khi nhận lại số tiền, bà Thanh bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến bà Nguyễn Thị Xuyên vì tinh thần hợp tác. Đồng thời bà cũng cảm ơn lực lượng Công an xã Thanh Thủy đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ người dân kịp thời, hiệu quả.

Bà Thanh gửi thư cảm ơn đến lực lượng Công an xã Thanh Thủy. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Thông qua vụ việc này, Công an xã Thanh Thủy khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng mà cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định. Đồng thời, người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân như mã OTP, mật khẩu tài khoản cho bất kỳ ai nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ