Cây thị bonsai “4 người ôm” rao giá 400 triệu đồng vẫn có người chốt

Ở nước ta có rất nhiều cây cảnh được giới chơi cây cảnh đánh giá cao, nhiều giao dịch có giá từ vài trăm triệu đến vài chục tỷ đồng, thậm chí lên đến cả trăm tỷ đồng.

Việc định giá các dòng cây cảnh độc lạ bấy lâu nay vẫn gây tranh cãi, bởi có những cây đáng giá cả gia tài, trong khi nhiều yếu tố về tuổi đời hay độ "kỳ hoa dị thảo" chủ yếu do người trong giới hoặc chủ cây quyết định, hé lộ.

Trước đây từng có cây thị được ra giá 400 triệu thu hút sự chú ý của nhiều người. Chủ cây là anh Trần Bá Hội (Quảng Ninh) vốn là một người đam mê cây cảnh, anh chuyên đi sưu tầm những cây cảnh đẹp ở mọi miền Tổ quốc. Để sở hữu được những cây đẹp anh thường bỏ ra rất nhiều công sức cũng như tiền bạc.

Trong vườn cây cảnh nhà anh Hội có cây thị rất nổi bật. Nói về cơ duyên sở hữu cây cảnh độc đáo này chủ cây cho hay, một lần, anh có cơ duyên biết đến và mua được cây thị cổ thụ ước chừng tuổi đời đến hơn 400 tuổi.

Được biết, cây thị có gốc to được anh mua từ một gia đình ở Đà Nẵng cách đây khoảng 3 năm về trước. "Chủ nhân là một người làm nương rẫy, cây này họ trồng để làm bóng mát. Do tán cây lớn, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của các cây khác nên họ thường chặt cành đi liên tục. Qua năm tháng, gốc ngày càng to lên và xù xì, tôi nhìn thấy rất đẹp và đã ngỏ ý mua", anh Trần Bá Hội chia sẻ với Nông Thôn Việt.

Do cây thị gốc to nên để mang được cây về vườn, anh phải thuê người và thiết bị để có thể nhấc được cây lên và vận chuyển về nhà mình. Anh trồng trong một chiếc chậu ở sân vườn để tiện chăm sóc. Do cây cao 3,5m, rộng khoảng 5m, gốc to đến 4 người lớn dang tay nối nhau mới ôm vừa nên anh phải trồng trong một chiếc chậu "khủng".

Chiêm ngưỡng cây thị hơn 400 tuổi, chủ nhân bán giá 400 triệu đồng.

Cây đem về chưa có hình dáng gì của một cây bonsai, bằng kinh nghiệm và kiến thức của mình, anh đã tạo tác nó có tay, cành để tạo ra dáng, thế của một cây cảnh bonsai có tính thẩm mỹ và giá trị cao.

Sau một thời gian chăm sóc, tạo dáng thế cây cảnh, đã có một vị khách người Nhật Bản đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam đến mua về trưng bày với giá 400 triệu đồng.

"3 năm chưa phải là dài nên mọi thứ vẫn đang trong quá trình tạo tác. Dù cây chưa hoàn thiện nhưng có một vị khách người Nhật đã đặt mua, họ đã cọc tiền và chuẩn bị di chuyển cây. Theo tôi tìm hiểu, cây sẽ được vị khách này trang trí tại khuôn viên công ty của họ", chủ cây thị nói.

Nhiều người tưởng trồng cây thị khó nhưng anh Hội thành thật chia sẻ cây thị rất dễ chăm. Kể cả cây thị khi trồng trên chậu cũng hầu như không cần chăm sóc nhiều mà chủ yếu tưới nước cho nó. Cứ vào mùa, cây lại đơm hoa, kết trái.

Tại Việt Nam có rất nhiều cây thị cổ thụ, điển hình cây thị hơn 700 tuổi ở Hà Tĩnh vừa được công nhận là cây di sản Việt Nam.

Theo Thanh Niên mặc dù trong gốc cây thị có hốc rỗng ruột lớn, vài người có thể vào ẩn nấp bên trong nhưng tay cành vẫn ra lộc xanh mướt. Người dân địa phương còn lập đền thờ dưới gốc cây thị, đặt tên là "Gốc thị sử tích".

Từ xa xưa nhiều gia đình trồng cây thị phía cửa nhà để lấy bóng mát và tạo không gian sống xanh, trong lành. Bởi thị là loại cây cho ra trái có mùi thơm nhẹ thoang thoảng, dễ chịu.