TPHCM: Say xỉn, người đàn ông không nhớ tên, bỏ lại xe máy

CSGT kiểm tra nồng độ cồn

Tối 15-12, lực lượng Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TPHCM lập chốt trên Quốc lộ 12, đoạn cầu vượt Bình Phước, phường Hiệp Bình, thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn. Lực lượng CSGT kết hợp tuần tra, kiểm soát phát hiện người vi phạm nồng độ cồn, tiến hành xử lý.

Ông N.V.Đ có nồng độ cồn là 1,032 mg/l khí thở.

Lúc 21 giờ, tổ công tác phát hiện ông N.V.Đ (37 tuổi, quê tỉnh An Giang) chạy xe máy có biểu hiện say xỉn, loạng choạng tay lái nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, ông Đ. có mức đo nồng độ cồn là 1,032 mg/l khí thở, tức 2,5 lần mức kịch khung.

Với lỗi này, với Đ. sẽ bị phạt tiền 9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Một người bạn của ông Đ. sau đó đến cho biết cả nhóm đã uống bia sau giờ làm việc, mong lực lượng CSGT thông cảm bỏ qua. Dù vậy, lực lượng CSGT không nhân nhượng, tiếp tục lập biên bản theo quy định.

Lúc 21 giờ 30, CSGT dừng xe một người đàn ông do có biểu hiện say xỉn, người này vi phạm nồng độ cồn mức 1,368 mg/lít khí thở, nhưng cho biết không mang theo giấy tờ và cũng không nhớ tên mình.

CSGT lập chốt kiểm tra nòng độ cồn ngay đoạn cầu vượt Hiệp Bình Phước.

Khi cảnh sát hướng dẫn về vị trí làm việc, người này bất ngờ đi bộ rời khỏi khu vực, bỏ lại xe máy. Tổ công tác sau đó lập biên bản, xử lý theo quy định.

Sau nhiều giờ lập chốt, tổ công tác của Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đang cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Thực hiện từ nay đến ngày 16-3-2026.

Các hành vi tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, nồng độ cồn,... sẽ bị xử lý nghiêm.