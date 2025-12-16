Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong nhận hối lộ 44 tỉ đồng

Ngày 16-12, tin cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng 54 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại đơn vị này.



Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thanh Phong; Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Nguyễn Hùng Long, cựu phó Cục An toàn thực phẩm; Đỗ Hữu Tuấn, cựu phó Cục An toàn thực phẩm; Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục phòng bệnh; Đinh Quang Minh, cựu Giám đốc trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm thuộc Đảng bộ Cục An toàn thực phẩm cùng 28 bị can khác về tội Nhận hối lộ. Nhiều bị can khác là cán bộ thuộc Bộ Y tế bị đề nghị truy tội Đưa hối lộ.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024, sau khi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm đối với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính khung, chưa cụ thể, chưa có hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm; đồng thời, cơ quan có thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và thẩm xét hồ sơ.

Lợi dụng những bất cập nêu trên, trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, vào tháng 9-2018, Nguyễn Thanh Phong đã chủ trì họp cấp ủy, lãnh đạo Cục và thống nhất giao Trung tâm và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm là các đơn vị không có chức năng, nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm vốn thuộc Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị liên quan, Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí theo quy định, với mức từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/bộ hồ sơ (trung bình khoảng 7 triệu đồng/hồ sơ) của các cá nhân trong quá trình thẩm xét hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm; đồng thời thống nhất việc phân chia số tiền thu lợi bất chính. Thực hiện theo chỉ đạo này, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng cộng hơn 94 tỉ đồng của các cá nhân để tạo điều kiện sớm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện thực hành sản xuất tốt (GMP).

Trong số tiền nêu trên, Nguyễn Thanh Phong đã chiếm đoạt gần 44 tỉ đồng, gồm hơn 43 tỉ đồng liên quan đến hồ sơ công bố sản phẩm và 330 triệu đồng liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận GMP.

Cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi của Nguyễn Thanh Phong là chủ mưu, cầm đầu, bị can này phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền hối lộ mà các chuyên viên đã nhận là hơn 94 tỉ đồng, đồng thời buộc nộp sung công quỹ Nhà nước số tiền đã chiếm đoạt là gần 44 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thanh Phong thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn, hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, chủ động giao nộp tài sản để kê biên, bảo đảm thi hành án. Ngoài ra, bị can có nhiều thành tích trong công tác như được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế là những tình tiết được xem xét khi lượng hình.