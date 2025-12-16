Phường nhỏ nhất Hà Nội nhưng có tới 6 nhà hát, 3 bảo tàng, 3 trường đại học

Video: Mục sở thị: phường nhỏ nhất Hà Nội, nhưng có 6 nhà hát, 3 bảo tàng, 3 trường đại học.
Khu vực nổi bật với các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Nguyễn Du... Nơi đây tập trung nhiều công trình văn hóa – giáo dục, gồm 6 nhà hát, 5 bảo tàng, 3 trường đại học, cùng hơn 400 biệt thự, công trình kiến trúc Pháp cổ. Tiêu biểu có Nhà hát Lớn, Nhà hát Hồ Gươm, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Dược.
Công trình do hai kiến trúc sư Pháp Harlay và Broyer thiết kế, khởi công ngày 7/6/1901. Nhà hát Lớn hoàn thành năm 1911, rộng 2.600 m², chiều dài 87 m, chiều rộng rộng 30m, cao 34 m.
Tiếp đến là Rạp tháng 8, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Kịch Hà Nội.
Đại học Dược Hà Nội là cơ sở đào tạo lâu đời, uy tín trong lĩnh vực y – dược, tiền thân là Trường Thuốc Đông Dương thành lập năm 1902. Năm 1961, trường tách khỏi Đại học Y Dược, trở thành Đại học Dược Hà Nội. Đây cũng là cái nôi đào tạo chuyên ngành dược đầu tiên ở Việt Nam từ năm 1914.
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện quản lý khoảng 200.000 hiện vật, tư liệu lịch sử – văn hóa, với nhiều sưu tập quý từ khảo cổ học, văn hóa Đông Sơn, gốm men cổ, đồ đồng Lê – Nguyễn, điêu khắc Chăm Pa và nghệ thuật Á Đông. Bảo tàng còn lưu giữ hơn 80.000 tài liệu, hiện vật về lịch sử cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.