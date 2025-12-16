Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan nộp 100 tỷ đồng, 4 thửa đất

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Trong số tố 22 bị can, bà Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai - bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Cơ quan điều tra xác định bà Loan cùng một số bị can tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Riêng bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi và chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan có lời khai thể hiện việc khoảng tháng 10/2013, khi biết Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa - là Giám đốc và chủ tịch Công ty Việt Tín - muốn bán lại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, bà Loan liền đặt vấn đề mua.

Bà Loan tìm hiểu, biết khu đất có nguồn gốc là đất công sản, được cơ quan chức năng phê duyệt phương án sắp xếp theo hướng giao khu đất cho các công ty cao su làm dự án. Sau đó, Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa thành lập Công ty Phú Việt Tín để được giao đất rồi chuyển nhượng 80% vốn góp tại công ty này cho phía Linh, Dừa không qua đấu giá; 20% còn lại vẫn do hai công ty cao su sở hữu.

Công ty Phú Việt Tín tuy đã được giao đất, tính tiền sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chưa nộp tiền sử dụng đất và Dừa có trách nhiệm nộp thay cho Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa.

Bà Loan khai khi đó cũng biết dự án chưa có giấy chứng nhận đầu tư và chưa triển khai xây dựng, vẫn do công ty cao su quản lý, sử dụng. Do vậy, khi ký Hợp đồng hứa bán, bà Loan thống nhất với Linh, Dừa giá mua khu đất là 460,9 tỷ đồng, bao gồm cả tiền sử dụng đất.

Theo thỏa thuận, các bị can Linh, Dừa có trách nhiệm làm việc với phía cao su để bán 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bà Loan còn bà Loan có trách nhiệm đặt cọc 50 tỷ đồng để hoàn thiện thủ tục và nộp 186 tỷ đồng tiền sử dụng đất thay cho Linh, Dừa.

Việc chuyển tiền cho Linh, Dừa được hợp thức thành hợp đồng Công ty Quốc Cường Gia Lai cho Công ty Phú Việt Tín vay 186 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai người này sau đó không thực hiện đúng hợp đồng nên bà Loan đến Tập đoàn Cao su tìm hiểu và được biết họ còn nợ tiền mua vốn góp.

Khi hỏi lại, bị can Dừa xác nhận và đề nghị cho ứng 65 tỷ đồng để trả cho phía cao su nên bà Loan đồng ý, chuyển số tiền này cho Dừa. Sau đó, các công ty của Linh, Dừa nhận chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín từ Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa rồi chuyển nhượng lại cho Công ty Quốc Cường Gia Lai toàn bộ số vốn góp này.

Ngoài ra, với 1% vốn góp còn lại và phần diện tích 55m tăng thêm, bà Loan thống nhất với Linh, Dừa rồi nhờ mua với giá 950 USD/m như giá bán cho Linh, Dừa để rút ngắn thủ tục.

Cũng theo lời khai của Nguyễn Thị Như Loan, trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bị can đã thống nhất với ông Bùi Cao Nhật Quân, Phó Chủ tịch Tập đoàn Novoland về việc bán lại dự án với tổng giá trị là 846 tỷ đồng.

Theo tính toán, trừ đi chi phí đã bỏ ra để mua 100% dự án là 464 tỷ đồng (gồm tiền mua vốn góp, lãi vay, thuê thiết kế dự án...), Công ty Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi 381 tỷ đồng và đưa vào dòng tiền kinh doanh chung của doanh nghiệp. Trừ đi chi phí sử dụng vốn 10 tỷ đồng, Quốc Cường Gia Lai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 81 tỷ đồng, chia cổ tức cho các cổ đông 87 tỷ đồng còn bà Loan hưởng lợi 201 tỷ đồng. Nữ Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai xin nộp lại số tiền này để khắc phục hậu quả.

Bà Loan cũng thừa nhận biết rõ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là đất công sản. Tập đoàn Cao su, Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa là doanh nghiệp Nhà nước, việc chuyển nhượng khu đất phải thực hiện đấu giá theo quy định pháp luật nên việc bà ký hợp đồng, chuyển tiền để hỗ trợ Linh, Dừa hoàn thiện pháp lý, chuyển dịch tài sản từ doanh nghiệp nhà nước sang tư nhân, hình thức chỉ định, với giá ấn định năm 2010 là sai phạm.

Do vậy, bà Loan đã nộp 100 tỷ đồng và giao 4 thửa đất, trị giá 281 tỷ đồng để Cơ quan điều tra kê biên, khắc phục hậu quả vụ án.

Cơ quan điều tra ghi nhận cho bà Loan một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, người cao tuổi, có sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh.