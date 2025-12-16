Toàn cảnh hiện trạng đường Đê La Thành sau khi được giải toả để xây đường vành đai 1

Như Hoàn - Ảnh, Clip: Như Hoàn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 00:00 16/12/2025
Những ngày qua, dọc tuyến đường Đê La Thành, đoạn từ Voi Phục đến Hoàng Cầu ghi nhận nhiều thay đổi rõ rệt sau khi triển khai giải tỏa phục vụ dự án Vành đai 1.

Clip: Như Hoàn

Khu vực từng ken đặc nhà dân, cửa hàng và công trình tạm nay đã được tháo dỡ gần như hoàn toàn, trả lại mặt bằng rộng rãi, thông thoáng

Toàn bộ dãy phố kinh doanh đồ gỗ, nội thất lâu năm hai bên đường La Thành đã không còn

Hiện trường sau giải tỏa chủ yếu là nền đất trống, xen lẫn bê tông, gạch đá và sắt thép còn sót lại

Những đoạn đường vốn chật hẹp, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm nay dần lộ rõ không gian mở, tầm nhìn được cải thiện đáng kể

Theo ghi nhận, mặt cắt ngang tuyến Đê La Thành sau giải tỏa cho thấy quy mô mở rộng so với hiện trạng cũ

Công tác tháo dỡ được triển khai đồng loạt trong thời gian ngắn

Là người thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này, anh Nguyễn Văn Thanh, thường trú tại phường Bắc Từ Liêm, cho biết trước đây việc đi lại gặp nhiều khó khăn do ùn tắc kéo dài

Nhiều công trình đã được san phẳng, tạo mặt bằng liền mạch phục vụ thi công tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu đến Voi Phục

Tại hiện trường, máy móc và phương tiện đã được huy động, một số đoạn sẵn sàng cho các bước thi công tiếp theo

Sau giải tỏa, mặt bằng được mở rộng rõ rệt, tạo kỳ vọng tuyến đường sẽ thông thoáng hơn khi dự án hoàn thành

Không gian đô thị được cải thiện, góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm Hà Nội

Người dân kỳ vọng dự án sớm hoàn thành, chấm dứt tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua trên tuyến đường này

