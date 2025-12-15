Chân dung bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO Quốc Cường Gia Lai

Theo báo Vietnamnet, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai cùng 21 bị can khác về 5 tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số những người bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí có các bị can Võ Sỹ Lực (nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su), Trần Thoại (thành viên HĐTV, Phó TGĐ); Phạm Văn Hiền (nguyên Phó TGĐ Tập đoàn Cao su); Huỳnh Trung Trực (nguyên Phó TGĐ); Phạm Văn Thành (Trưởng ban Kế hoạch đầu tư Tập đoàn Cao su); Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị xác định đã gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho rằng, bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi, chịu trách nhiệm cá nhân hơn 297 tỷ đồng. Trong khi đó, ông Võ Sỹ Lực, Trần Thoại và Phạm Văn Thành hưởng lợi cá nhân mỗi người 2,5 tỷ đồng.

Người phụ nữ quyền lực tạo nên nền móng Quốc Cường Gia Lai

Theo thông tin từ báo Đời sống và pháp luật, bà Nguyễn Thị Như Loan (sinh năm 1960 tại Bình Định) là người sáng lập Xí nghiệp tư doanh Quốc Cường năm 1994 - tiền thân của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG).

Ban đầu, Quốc Cường Gia Lai là doanh nghiệp chuyên cấp gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ chế biến và các sản phẩm gỗ xuất khẩu, bàn ghế ngoài trời, trang trí nội thất.... Hiện nay, Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai đã phát triển trở thành một trong những tập đoàn có uy tín trong các lĩnh vực bất động sản, cao su, thủy điện, gỗ và xây dựng.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (Ảnh: V.Dũng)

Sau khi cổ phần hóa, bà giữ chức Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty trong 13 năm, từ tháng 3/2007. Hiện tại, bà giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

Chia sẻ về con đường kinh doanh của mình, bà Loan từng cho hay: "Có những lúc khó khăn gần như bế tắc, tôi phải một mình xoay sở, không thể nhờ ai vì những việc này đòi hỏi sự am hiểu, nhiều kinh nghiệm đồng thời phải có chuyên môn mới giải quyết được.

Tuy bên cạnh có nhiều bạn bè, người thân và gia đình rất muốn hỗ trợ, nhưng những khó khăn trong lĩnh vực bất động sản chẳng ai có thể gánh vác giúp tôi được. Nhiều đêm tôi tự hỏi tại sao mình là phụ nữ lại chọn một ngành vất vả đến vậy".

Tại Quốc Cường Gia Lai, bà Loan là một cổ đông lớn. Tại thời điểm ngày 31/12/2023, bà Loan sở hữu gần 102 triệu cổ phần QCG, tương đương 37% vốn điều lệ công ty.

Bà Loan cũng nhiều lần được xướng tên trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Đơn cử như năm 2011, Nguyễn Thị Như Loan vinh dự nằm trong danh sách 100 người được vinh danh "nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" và nhận cúp "Bông hồng vàng". Bên cạnh đó, bà còn góp mặt trong 15 người giàu nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, cập nhật tới thời điểm 2024, số cổ phiếu trên sàn chứng khoán mà bà Loan nắm giữ tương đương 924,4 tỷ đồng. Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 hồi cuối tháng 6 vừa qua, với vai trò là CEO, kiêm cổ đông lớn của doanh nghiệp, sự vắng mặt của bà Loan đã khiến cho đại hội không được tiến hành theo đúng kế hoạch.

Danh mục bất động sản vướng nhiều lùm xùm

Z news cho hay, dù sớm vươn mình trở thành đại gia có tiếng trong lĩnh vực bất động sản, danh mục dự án của Quốc Cường Gia Lai lại vướng nhiều lùm xùm khác nhau.

Trong đó, dự án 39-39B Bến Vân Đồn (phường 12, quận 4, TP.HCM) là sai phạm khiến bà bà Loan bị khởi tố, bắt tạm giam.

Về nguồn gốc, khu đất này là đất thuộc sở hữu Nhà nước, được giao cho Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (cùng thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý.

Ảnh: H.B.

Tháng 12/2009, 2 doanh nghiệp này góp vốn thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín với vốn điều lệ 60 triệu đồng.

Đến tháng 3/2010, UBND TP.HCM có quyết định thu hồi và giao khu đất nói trên cho Phú Việt Tín để đầu tư, xây dựng dự án theo quy hoạch.

Đầu tháng 9/2014, Quốc Cường Gia Lai mua lại toàn bộ vốn góp của Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa tại Phú Việt Tín, qua đó sở hữu 99,5% vốn doanh nghiệp này.

Chỉ vài tháng sau, Quốc Cường Gia Lai chuyển nhượng 40% vốn của Phú Việt Tín cho CTCP Bất động sản Thịnh Vượng với giá hơn 340 tỷ đồng; chuyển nhượng 0,5% vốn cho bà Lại Thị Hoàng Yến với giá 3 tỷ đồng; và 54% vốn còn lại cũng bán cho CTCP Biệt thự Thành phố với giá 459 tỷ đồng.

Dự án này sau đó đã bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra một loạt sai phạm liên quan việc giao đất và thực hiện dự án.

Cuối tháng 5, Quốc Cường Gia Lai đã có văn bản giải trình và khẳng định giao dịch liên quan dự án 39-39B Bến Vân Đồn không liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh việc nhận chuyển nhượng vốn tại dự án này đúng quy định.

Ngoài dự án trên, Quốc Cường Gia Lai cũng vướng lùm xùm trong vụ sai phạm chuyển nhượng 32 ha đất dự án Khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè) và Khu dân cư Ven Sông (quận 7). Đây là 2 dự án của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Văn phòng Thành ủy TP.HCM là chủ sở hữu.

Tại vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, HĐXX đã buộc Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại toàn bộ 2.883 tỷ đồng đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan liên quan dự án gần 92 ha cũng tại Phước Kiển.