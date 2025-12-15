Vụ sạt lở 3 người chết ở Phú Thọ: Phát hiện tinh ý của tài xế ô tô giúp 9 hành khách thoát nạn

Vụ việc sạt lở đất đá vừa xảy ra trên quốc lộ 6 (đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) chiều ngày 14/12 khiến 3 người tử vong đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một chiếc ô tô 16 chỗ chở theo 9 hàng khách đang di chuyển đã kịp thời dừng lại ngay trước khi đất đá sạt xuống. Camera hành trình của chiếc xe này cũng đã ghi lại khoảnh khắc đau lòng.

Được biết, tài xế điều khiển chiếc xe là anh Hoàng Văn Công. Vài giây trước thảm họa, anh Công đã tinh ý nhận ra điểm bất thường nên cho xe dừng lại.

Anh Công kịp thời dừng xe trước khi đất đá đổ xuống.

Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Công cho biết, thời điểm xảy ra vụ sạt lở, anh đang chở đoàn 9 khách theo quốc lộ 6 về Hà Nội sau chuyến du lịch Mộc Châu. Khi đi đến gần km124+300, các lái xe đều chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn do đường quanh co và hơi lên dốc.

Trên xe, các hành khách đều đang ngủ sau 2 ngày tham quan thấm mệt. Ngồi trong xe, nam tài xế nhìn thấy 2 công nhân của công ty quản lý đường bộ mặc áo phản quang đứng sát vách đá. Đang di chuyển với tốc độ chậm, anh Công quan sát thấy mảng đá rơi xuống, văng trúng một công nhân. Nam tài xế lập tức đạp phanh, do nghi có chuyện bất thường.

Khi anh Công đang suy nghĩ nên đi tiếp hay dừng lại, thì bất ngờ đất đá ào ào đổ xuống, cách bánh xe 5m. Các hành khách trong xe tỉnh giấc vì tiếng động lớn, tất cả nhốn nháo, hốt hoảng, đề nghị anh Công lùi xe, tránh nguy hiểm. Với 10 năm kinh nghiệm trong nghề, anh cố gắng giữ bình tĩnh, từ từ lùi xe, đề phòng đất đá tiếp tục trượt xuống.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, may mắn là nam tài xế đã phanh kịp thời. Người đàn ông nói nếu lúc đó không đạp phanh mà cố tiến thêm khoảng 5m thì hậu quả sẽ rất lớn. Vụ việc khiến phần đầu xe của anh Công bị trầy xước, móp méo nhưng anh vẫn cảm thấy may mắn.

Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: VOV)

Kể thêm trên Tri thức - Znews, anh Công cho hay nhận thấy tình hình nghiêm trọng nên đã hỏi thăm người dân địa phương về lối đi khác gần đó rồi rời đi sau khoảng 10 phút để đảm bảo lộ trình, tránh gây thêm ách tắc.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, anh về tới Hà Nội, trả hết khách xong mới dám xem lại camera hành trình. Tâm trạng nam tài xế chùng xuống, thương các nạn nhân đã bị đất đá vùi lấp và cảm thấy bản thân may mắn vì đã thoát chết trong gang tấc.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14/12, tại km124+300 Quốc lộ 6 (xóm Thung Khe, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra vụ sạt lở đất, đá làm 3 người bị vùi lấp, trong đó có 2 công nhân thuộc công ty quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường và 1 người dân đi xe máy qua đường.

Danh tính 3 nạn nhân là: Anh B.V.T. (SN 1980, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ); Anh P.Đ.T. (SN 1997, quê quán thôn Quang Minh, xã Mê Linh, TP Hà Nội) ông và B.V.C. (SN 1973, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).