Bà Nguyễn Thị Như Loan được tại ngoại, sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động của Quốc Cường Gia Lai

Trong thông báo mới nhất, CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) đã công bố thông tin liên quan tới bà Nguyễn Thị Như Loan, nguyên Tổng Giám đốc QCG.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Như Loan đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an thay đổi biện pháp ngăn chặn vào ngày 11/11/2024. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Như Loan được tại ngoại trong quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ án.

“Sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn, bà Nguyễn Thị Như Loan tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai bằng việc đồng hành cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để tiếp tục giải quyết các công việc, các dự án còn đang thực hiện”, văn bản QCG nêu rõ.

Với vai trò là cổ đông lớn và là người hiểu rõ quá trình quản trị, điều hành doanh nghiệp, nắm bắt sâu sắc các dự án đầu tư và hoạt động của công ty, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc QCG cho biết tin tưởng với sự đồng hành, cố vấn của bà Nguyễn Thị Như Loan, đồng thời thể hiện quyết tâm phát triển ổn định và đạt được các mục tiêu ĐHĐCĐ và các nhà đầu tư đã đề ra.

Trước đó, ngày 19/7/2024, bà Nguyễn Thị Như Loan bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Bà Loan bị cáo buộc vi phạm pháp luật trong việc chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn.

Về hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh trong quý 3/2024 của Quốc Cường Gia Lai tương đối khởi sắc với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ, nguyên nhân được công ty giải trình là nhờ hoạt động bàn giao căn hộ cho khách hàng cải thiện. Cụ thể, QCG ghi nhận hơn 178 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 26 tỷ lãi ròng, gấp gần 3 lần so với quý 3/2023. Tuy nhiên do thua lỗ nặng trong 2 quý đầu năm, Quốc Cường Gia Lai còn lãi gần 11 tỷ đồng lũy kế 9 tháng.

Liên quan, UBCKNN vừa có công văn liên quan tới BCTC năm 2023 của Quốc Cường Gia Lai được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam. Theo đó, hồ sơ kiểm toán cho thấy kiểm toán viên chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán và chưa thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đưa ra ý kiến kiểm toán theo yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán. Do đó, UBCKNN sẽ đình chỉ các kiểm toán viên ký Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Quốc Cường Gia Lai.