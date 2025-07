Tạm giữ hình sự lái xe ô tô gây tai nạn liên hoàn làm 3 người tử vong

Tối 15/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra đối với Trần Hữu Ba (SN 1988), trú tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Trần Hữu Ba là người đã điều khiển xe ô tô BKS 37A -348.95 gây tai nạn liên hoàn rồi lao xuống sông làm 3 người tử vong, hai người bị thương.

Trước đó, vào 16h46 ngày 13/7, tại Km 32+100, Quốc lộ 46A, thuộc khối Ba Hà, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, hai người bị thương.

Nhận được tin báo, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Vạn An cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, giải quyết vụ tai nạn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Trần Hữu Ba là người đã điều khiển xe ô tô BKS 37A -348.95 gây tai nạn nói trên.

Cơ quan Công an đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra đối với Trần Hữu Ba.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.