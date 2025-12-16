6 ô tô tông liên hoàn trên Quốc lộ 1A, 1 ô tô bẹp dúm

Khoảng hơn 7 giờ sáng nay 16-12, tại ngã tư Bỉm Sơn giao với Quốc lộ 1A thuộc phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông tông liên hoàn khiến nhiều xe ô tô gặp nạn, hư hỏng.

Chiếc ô tô con bẹp dúm phần đuôi, đầu và bên sườn sau vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Tuấn Minh

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi nhiều xe ô tô đang xếp hàng dừng đèn đỏ theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội tại ngã tư trên, bất ngờ chiếc xe đầu kéo biển số Thanh Hóa từ phía sau tông vào đuôi chiếc xe ô tô con BKS 36A-320.xx.

Cú tông mạnh khiến xe con trượt dài tông vào đuôi xe tải BKS 36H-165.xx phía trước. Sau đó, chiếc ô tô tải lao lên phía trước tông vào một xe ô tô con màu trắng BKS 36K-227.xx rồi quay ngang đường tông vào một chiếc ô tô của hãng Vinfast đang dừng đèn đỏ ở làn bên cạnh.

Nguyên nhân được xác định do xe ô tô đầu kéo lao từ phía sau lên gây ra

Chưa dừng lại ở đó, sau khi bị xe tải tông, chiếc ô tô con màu trắng bị tác động mạnh đã lao lên tông tiếp vào 1 chiếc ô tô con khác đậu phía trước, ngay trước đèn tín hiệu giao thông.

Vụ tai nạn liên hoàn đã khiến 6 ô tô gặp nạn, trong đó xe ô tô con BKS 36A-320.xx bị hư hỏng nặng phần đầu, đuôi và toàn bộ sườn bên lái. Thời điểm gặp nạn, trong xe ô tô con này có 2 người, rất may đều thoát nạn.

6 ô tô gặp nạn trong vụ tai nạn giao thông

Một lãnh đạo Trạm CSGT Quảng Xương - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngay khi nắm được sự việc, đơn vị đã cử lực lượng tới hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp điều tra, làm rõ vụ tai nạn.