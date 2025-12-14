Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Thông tin trong báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi HĐND tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh này sớm thông tin về kết quả điều tra vụ án tai nạn giao thông làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong, xảy ra ngày 4/9/2024 tại huyện Trà Ôn (cũ), để không gây dư luận xấu.

Hiện trường vụ tai nạn.

UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, căn cứ kết quả điều tra, ngày 7/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “ Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ ”, xảy ra ngày 4/9/2024 tại Tỉnh lộ 901 đoạn qua xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong. Tài xế ô tô tải trong vụ tai nạn là Nguyễn Văn Bảo Trung.

Ngày 26/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, trú huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh; nay là xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long), để điều tra tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Ngày 27/6/2025, Viện KSND huyện Trà Ôn phê chuẩn quyết định khởi tố bị can trên.

Sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, ngày 28/4/2025, bị can Nguyễn Văn Bảo Trung bị Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, trú xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long, là cha của Nguyễn Ngọc Bảo Trân) dùng súng bắn vào đầu gây thương tích nặng phải nhập viện điều trị thời gian dài. (sau khi bắn Trung, Phúc đã tự bắn vào đầu và tử vong sau đó - PV).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã trưng cầu giám định thương tích và tâm thần của bị can Trung. Kết quả giám định cho thấy, Trung mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, mất trí mức độ trung bình; tỷ lệ tổn thương cơ thể là 90%.

“Hiện nay, sức khỏe của bị can Trung rất yếu, mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, thuộc trường hợp phải bắt buộc chữa bệnh . Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện bắt buộc chữa bệnh với bị can Trung. Khi có kết quả giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ thông báo cho những người liên quan trong vụ án biết”, UBND tỉnh Vĩnh Long thông tin.